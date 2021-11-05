İsmail Saymaz: IŞİD'in yaktığı asker e-devlette yaşıyor gözüküyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında, Suriye'de IŞİD tarafından 2016 yılında yakılarak öldürülen askerlerden Fethi Şahin’in “e-devlette yaşıyor” gözüktüğünü yazdı.

Bilgiyi Şahin’in babası Mehmet Şahin'e dayandıran Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"IŞİD'in yaktığı asker e-devlette yaşıyor gözüküyor

İki Türk askerinin yakılması fermanını veren IŞİD kadısı Jamal Abdur Rahman Alwi hakkında dava açıldı. İki askerin şehadeti ilk kez yargılamaya konu edildi.

Dün er Fethi Şahin ve Sefter Taş'ın babalarını aradım.

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Mehmet Şahin, oğlu Fethi'nin e-devlet kaydına göre yaşıyor göründüğünü ve hâlâ adına seçmen kâğıtlarının gönderildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bana hiç 'Oğlun şehit düştü' demediler. Ne terörist dediler, ne şehit dediler. Oğlum IŞİD'çi olsa evimi ararlar, ifademi alırlardı."

‘Ne yapacaksınız?’ diye sordum.

Kararsızdı.

IŞİD'ten korkuyordu.

‘Şikâyetçiyim ama ne yapacağımı bilemiyorum. İŞID bir şey yapar diye korkuyoruz’ dedi."

Saymaz, 17 Eylül’deki yazısında Türk askerleri Şahin ve Taş’ın yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD kadısı Jamal Abdul Tahman Alwi’nin tutuksuz yargılandığını ve Gaziantep’te yaşadığını yazmıştı. Saymaz’ın yazısının ardından Alwi, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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TIKLAYIN - İsmail Saymaz: İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor