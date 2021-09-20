İsmail Saymaz: IŞİD'in kadısını eşinin ifadesi tutuklattı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yayımlanan bugünkü yazısında IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi’nin tutuklandığını yazdı. Önceki yazısında Alwi’nin tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldıüını ve Gaziantep’te esnaf olduğunu yazan Saymaz, Alwi’yi eşinin ifadesinin tutuklattığını söyledi.

“Alwi, zaten Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt yöneticiliği suçlamasından yargılanıyor. Dokuz ay tutuklu kaldıktan sonra 3 Mart 2021'de serbest bırakıldı. Fakat iki Türk askerinin infazına ilişkin soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Yazım üzerine Kilis'teki dosya Gaziantep'e iade edildi” diyen Saymaz, bugünkü yazısında davaya ilişkin şu gelişmeleri aktardı:

“Böylelikle Alwi'ye soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede iki suçlama yöneltildi. Biri, kasten öldürme... Diğeri de devletin bütünlüğünü bozmak. İki suç da ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiriyor. Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alınan Alwi, ‘Ben Suriye'de kadı değildim. İmamdım. Kod ismim 'El Haccac'dır’ dedi. Alwi, IŞİD üyesi olmadığını ve iki Türk askerinin infaz kararını vermediğini ileri sürdü. Alwi'nin eşi olan Nedya Wardi'nin tanık ifadeleri soruldu. Eşinin ifadesi şu şekilde:

‘2012'de eşime Azez'de kadılık görevi verildi. Görevi beş-altı ay yaptı. Eşim kadılığı yerine getirirken çok kişinin davasına baktı.’

Alwi ise eşini yalanlayarak, ‘Suriye'de sabah evden çıkar, geç vakitte dönerdim. Eşim ne iş yaptığımı bilmezdi’ dedi. Oysa Alwi, 17 Haziran 2020'de yakalanınca jandarmada, Kafergan'da kadılık görevini üstlendiğini, hırsızlık, zina ve arazi anlaşmazlıklarına baktığını söylemişti. Bir yıl sonra kendisini çürüttü! Bu kez ‘Kadılık yapmadım ve kimseyi yargılamadım’ şeklinde konuştu. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, Alwi'ye eşinin tanıklığını sordu. Alwi, ‘Eşimin okuma yazması yoktur. Kadı ile imam arasındaki farkı bilmemektedir. Bu yüzden yanlış beyanda bulunduğunu düşünüyorum’ dedi.

Hakimlik, Alwi'nin geçen yılki ifadesini okudu. Alwi, çaresiz kaldı. Kadılık yaptığını kabul etti. Şöyle konuştu: ‘Hırsızlık, zina ve arazi anlaşmazlığı gibi basit konularda kadılık yaptım. Dört çeşit kadılık vardır. Ben basit suçlara bakan şer-i kadıydım.’ Bu arada, Alwi'nin ellerinde uzun namlulu silahlar olan bir grubun ortasında masada otururken çekilmiş fotoğrafı bulundu. Alwi, ‘Sakallı kişi benim. 2012 yılında kurduğum ve siyasi sorumluluğunu yaptığım Yavuz Sultan Selim Ketibesi'ne ait fotoğraftır. Rejime ve örgütlere karşı savaşmak için kurmuştum’ dedi. Alwi'ye, askeri eğitim almadığı halde nasıl askeri birlik kurduğu soruldu. Alwi, ‘Ben siyasetçiyim. Birliği kurunca böyle giyindim’ diye yanıt verdi.

Alwi, iki suçtan da tutuklandı. Kararda, tanıklar ve eşinin ifadesinde göre Alwi'nin IŞİD'de kadılık görevi yaparken, iki Türk askerinin emrini verdiği ya da onayladığı belirtildi. Somut şüphenin varlığı, kanunda öngörülen ceza miktarı, kaçma ve saklanma girişiminde bulunabileceği hususunda kuvvetli şüphenin olması ve adli kontrol kararı yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.”

Yakılarak öldürülen Fethi Şahin'in babası: Devlete mi çalışıyor, Devlet tarafından korunuyor mu?

Saymaz, IŞİD'in yakılarak infaz ettiği iki askerden biri olan Fethi Şahin'in babasının, "İki asker yanıyor, adam serbest dolaşıyor. 'O zaman devletle bağı var' derim. Devlete mi çalışıyor. Devlet tarafından korunuyor mu?" sözlerini de aktardı.

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TIKLAYIN - İsmail Saymaz: İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor