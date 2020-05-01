İsmail Saymaz'ın programına son verildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Gazeteci İsmail Saymaz'ın BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox">\n<p>Gazeteci, yazar İsmail Saymaz’ın BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı. Saymaz, Twitter hesabından olayı duyururken, dinleyicilerine de teşekkür etti.</p>\n<p>İsmail Saymaz'ın Twitter paylaşımı şöyle:</p>\n<p>"Bugün itibariyle BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programı sonlandırıldı. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim."</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/05/1588352182774-cvbcvb.jpg" alt width="600" height="107" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>