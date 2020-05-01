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Medya

İsmail Saymaz'ın programına son verildi

Saymaz, BEST FM'deki programına son verildiğini duyurdu

01 Mayıs 2020 19:54

Gazeteci İsmail Saymaz'ın BEST FM’deki  “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı

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