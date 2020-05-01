İsmail Saymaz'ın programına son verildi

Gazeteci, yazar İsmail Saymaz’ın BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı. Saymaz, Twitter hesabından olayı duyururken, dinleyicilerine de teşekkür etti.

İsmail Saymaz'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Bugün itibariyle BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programı sonlandırıldı. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim."