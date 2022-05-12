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İsmail Saymaz, İmamoğlu hakkında 1 Haziran'da görülecek karar duruşmasını hatırlattı: "Talepler arasında siyasi yasak da var"

12 Mayıs 2022 16:40

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 3 davadan verilen cezaların onaylanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 Haziran'da görülecek karar duruşmasına dikkat çekti. 
 
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. 'Siyasi yasak' olarak değerlendirilen karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. 

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Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından İmamoğlu'nun da duruşmasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:  
 
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret suçundan Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 1 Haziran’da karar duruşması görülecek. Son duruşmada savcı, İmamoğlu’na ceza istemişti. Talepler arasında siyasi yasak da var."
 
 
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