İsmail Saymaz, İmamoğlu hakkında 1 Haziran'da görülecek karar duruşmasını hatırlattı: "Talepler arasında siyasi yasak da var"

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 3 davadan verilen cezaların onaylanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 Haziran'da görülecek karar duruşmasına dikkat çekti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. 'Siyasi yasak' olarak değerlendirilen karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Saymaz: İmamoğlu'nun davası 1 Haziran'da; talepler arasında siyasi yasak da var

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından İmamoğlu'nun da duruşmasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: