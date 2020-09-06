İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında 'Uşşaki' polemiği

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabı üzerinden “Başta Akit olmak üzere hiçbir İslamcı basın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Şeyh Fatih Nurullah hakkında tek satır yazmıyor. Biz yazınca “dinsiz” diye iftira atıp mikrofon kendilerine uzatıldığında kafalarını kuma gömüyorlar” diye yazdı.

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ise, "Benim yazımı okumadınız sanırım, haber de oldu" diyerek İsmail Saymaz'a yanıt verdi.

Saymaz ise Dilipak'ın yazısından bir bölümü paylaşarak, “İlahi Abdurrahman Bey, ‘yazdım’ dediğiniz yazı bu muydu?” diyerek Dilipak’ın yazısında bir tarikat üzerinden tüm kurumları yargılamamak gerektiği mesajı verdiği bölüme işaret etti.

Dilipak ise “Yazının öncesi niye yok. Bir ahlaksızı örnek gösterip bütünü cezalandırmak doğru mu. Suçun şahsiliği prensibi ne olacak” diye karşılık verdi.

İsmail Saymaz da “Bu yazıda suçu örtme gayretinden başka bir şey görmüyorum. Gazetenizde Kenan Alpay, çok esaslı bir eleştiri yazdı. Doğrusu, benim zaten yazarlar değildi, gazetenin kendisiydi. Akit, küçücük bir haber bile yapmadı” diyerek tartışmayı sonlandırdı.

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