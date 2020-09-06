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İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında 'Uşşaki' polemiği

06 Eylül 2020 17:25

Gazeteci İsmail Saymaz ile Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak arasında Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarına yönelik polemik yaşandı.

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