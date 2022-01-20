İsmail Saymaz: İki kaynaktan doğrulattım, affını isteyen isim TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’miş

Gazeteci İsmail Saymaz, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın "Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" dediği ve kim olduğunu açıklamadığı ismin kulislerde ismi geçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğu iddiasını yazdı.

Halk TV’deki köşesinde “Ankara kulislerini çalkalayan bu iddiayı iki kaynaktan doğrulattım” diyen Saymaz, “İddiaya göre ‘affını’ isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor.

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Ne olmuştu? Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’de son günlerde sık sık gündeme gelen bir kurumun başında yer alan ismin istifa ettiğini yazmıştı. Altaylı, istifanın henüz işleme konulmadığı için kurumun ismini vermediğini ifade ederek, “Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansın bağlı olduğu kişi tarafından beğenilip beğenilmemesine bağlı olarak işleme koyulacağını veya koyulmayacağını zannediyorum” demişti. TIKLAYIN - Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti; henüz işleme koyulmadığı için kurum adını vermiyorum

TIKLAYIN - Fatih Altaylı'nın “istifa etti” dediği kişinin kim olduğuyla ilgili kulislerde konuşulan bir diğer isim: Şahap Kavcıoğlu