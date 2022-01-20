Fatih Altaylı'nın “istifa etti” dediği ismin Şahap Kavcıoğlu olduğu iddiası

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" dediği ve kim olduğunu açıklamadığı ismin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduğu iddia edildi.

Millî Gazete'nin yayın organı olarak Youtube üzerinden yayın yapan MG TV‘de Adnan Öksüz ile Ercan Özcan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Manşet Masası’ programında bu ismin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduğu iddiasını gündeme getirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve atanmadan önce Yeni Şafak gazetesinde Merkez Bankası’na eleştiriler yönelttiğini belirten Ercan Özcan, “Gel sen yap dediler herhalde. Bir önceki Merkez Bankası görevden alındı ve Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi. Dolar, Kavcıoğlu’nun göreve geldiğinde 8 liranın altındaydı bugün nerdeyse iki katına geldi. Enflasyon rakamları zaten konuşmaya gerek yok. Her şey aldı başını gitti” dedi.

"İstifasını çekmeceye attı"

Özcan programda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Nebati’nin Kavcıoğlu’nun istifasını çekmecesine attığı ve şimdilik istifanın dondurulduğu söyleniyor.”