Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti; henüz işleme koyulmadığı için kurum adını vermiyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı bir kurumda üst düzey bir istifanın gerçekleştiği kulisini yazdı.

"Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Türkiye’de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır. Bu kurumun başında da sürekli hedef olan bir isim. Yeni yılın ilk günlerinde bu kurumun başındaki bu isim bağlı olduğu üst makama istifasını verdi. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

"Bunu önce dedikodu olarak duydum. Sonra en 'tepe'deki kaynaklardan teyit ettirdim. Ancak henüz işleme koyulmadığı için kurum adını vermiyorum. Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansın bağlı olduğu kişi tarafından beğenilip beğenilmemesine bağlı olarak işleme koyulacağını veya koyulmayacağını zannediyorum."

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