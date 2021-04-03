İsmail Saymaz: Halkın İşkencedere ve Ayı Teper adını verdiği ormanlık alan, “Dur” denilmezse taş ocağı işkencesine maruz kalacak

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Rize’yi Erzurum’a bağlayan otoyolun sonunda kalan, halkın İşkencedere ve Ayı Teper adını verdiği ormanlık alanın “Dur” denilmezse taş ocağı işkencesine maruz kalacağını yazdı.

SR Tarım adlı şirketin geçen yıl valilikten ‘ÇED Gerekli Değil' raporunu almayı başardığını ancak bölgede kayın ve kestane ağaçlarının bulunduğuna dikkati çeken Saymaz, “Şirket projeyi hayata geçirmek için, çölü andıran başka bir bölgenin fotoğrafını, yeşil vadiden farksız olan İşkencedere diye dosyaya koydu. Bu bile başlı başına skandal!” dedi.

Kararın Rize İdare Mahkemesi kararıyla bozulduğunu söyleyen Saymaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İşkencedere'de yeni ruhsat alanları verdiğini; üstelik daha önce yıllık 100 bin ton diye hesaplanan çıkarılacak taş miktarının da 15.724.800 tona yükseltildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bu taşlar iş adamı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından üstlenilen İyidere Lojistik Limanı'nın deniz dolgusunda kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı, 19 Mart'taki kararı ile Cevizlik ve Gürdere köylerindeki 17 parselin kamulaştırılmasına karar verdi.

Artık dozer bekleniyor.

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