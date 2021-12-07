İsmail Saymaz: Gezi'de ağaca sarıldığı için TBB başkanlığını kazanan Feyzioğlu, bir bildiriden ötürü Ankara Barosu'na çullanıldığında ikbali için susunca kaybetti

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye Barolar Birliği seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'yla ilgili kaleme aldığı yazısında, "Ergenekon Davası'nda haksız gözaltılara direndiği, Gezi'de ağaca sarıldığı için TBB başkanlığını kazanan Feyzioğlu, bir bildiriden ötürü Ankara Barosu'na, pankart yüzünden İstanbul Barosu'na çullanıldığında ikbali için susunca kaybetti" dedi.

Saymaz, bugünkü yazısının, "Feyzioğlu'nun dönüşümü" bölümünde ayrıca şunları kaydetti:

"Kürsüde demokrasiyi savunurken, Erdoğan tarafından azarlandığı için kazanmıştı. Vaktiyle gitmeyi reddettiği Beştepe'ye çıkarak yeşil pasaport için avuçları çatlarcasına alkışlayınca kaybetti.

'FETÖ projesi' dediği çoklu baroya karşı çıktığı için 420 delegeden 419'unun oyunu almıştı. Yandaş baro ve iktidar desteğine rağmen 159'a karşı 181 oyla kaybetti. Feyziooğlu'nun umut bağladığı, AK Partili Anadolu şehirlerinin baroları da Sağkan'ı destekledi.

Kaybeden yalnızca Feyzioğlu olmadı. İktidar da kaybetti. 31 Mart'tan sonra, kurallarıyla oynadıkları bir seçimde daha sandığa gömüldü. Ve bir tek Sağkan kazanmadı. Yargı erkinin Beştepe'nin hukuk bürosuna çevrilmesine, AİHM ve AYM kararlarının tanınmamasına, cübbenin iliklenmesine, FETÖ Borsası'na, Hak-Yol'dan Menzil'e varıncaya dek onlarca tarikat ve cemaatin adliyeleri zaptetmesine, vatandaşın siyasi kanaatlerle terörist, casus ve darbeci ilan edilmesine direnenler kazandı.

Tek adam iktidarına karşı çoğulcu demokrasiyi... Ceberrut devlete karşı hukuk devletini... Dini kurallarla yönetilmeye karşı laikliği ve düşünce özgürlüğünü savunanlar kazandı."

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