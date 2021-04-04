İsmail Saymaz: Emekli terörist açıklamalar yaptı; onun hakkı var emekli amiralin bir tane açıklama yapma hakkı yok mu?

Gazeteci İsmail Saymaz, 103 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi'ne gelen tepkilere ilişkin; "Öcalan'ın kardeşi olan emekli terörist seçim konusunda açıklamalar yaptı. Onun hakkı var emekli amiralin bir tane açıklama yapma hakkı yok mu?" şeklinde konuştu. Öte yandan Saymaz bildirinin yayımlanma saatinin ise "Saatine bakmamışlar" açıklamasını yaptı.

Halk TV'de konuşan Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile 27 Nisan muhtırasına basın açıklaması olarak kabul ettiğini hatırlatarak, "Amirali bırak emeklisini muvazzaf nasıl darbe yapacak ki? Denizaltı ile darbe mi olur? Dünya tarihinde bahriyelilerin yaptığı bir darbe olmadı. Kasımpaşa Tershanesi'nden taka kaçırıp darbe mi yapacaklar? " ifadelerini kullandı.

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Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

"Birkaç boyutta ele almak gerekir. Birincisi amiraller bildiride iki başlığa dikkat çektiler. Birincisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili. Kanal İstanbul bağlantılı olarak buna ilişmenin ulusal güvenliği tehdit edeceğini söylediler. Emekli büyükelçelerin bu konuda görüşü ne ise emekli amirallerinde görüşleri de aynı ölçüde doğrudur. Hem meslekleriyle ilgilidir, hem uzmanlık alanlarıdır, hem de ulusal güvenlik meselesidir. Bir zahmet bu konuda da görüş bildirsinler. Burada görüş bildirmeyecekler de nerede görüş bildirecekler? Amerika'da emekli askerler Trump hakkında görüş bildirdiler. Kimse de bu darbe çağrıdır demedi.

İkinci başlık kuşkusuz Deniz Komutanlığı'ndaki sarıklı albaya ilişkindi. Bu da mesleklerine dair. Atatürkçü ilkelerin dışına çıkıldığını ifade ettiler. Soruşturuluyor da. Sadece askerlerin değil sivillerin de tepkilerini çekti. Gerçekten de bir amiral bu bağlantıları bilinerek o aşamaya kadar yükselebilmiş.

İki başlıkta emekli amirallerin yaptığı basın açıklamasıdır. Anayasa'da yerini bulan düşünce ve ifade hakkını kapsamındadır. Ne bir darbe arayışı ne de kıpırdanmadır.

Neden bu saat?

Bu metinde belki bir husus açıklamaya ihtiyaç duyuyor. Saati de yanlış. Yani zamanlaması gerçekten de 23.17'de. Emekli amiraller bunu 23.17'de değil de öğlen saatlerinde yayınlasalar büyükelçi bildirisi ile aşağı yukarı aynı kıvamda olacaktı. Ben bunu sordum amirallere. Neden böyle bir şey oldu. Bu bi kere whastapp grubunda hazırlanmış bir metin. Adı da emekli amiral... Bir süredir bu konu üzerinde konuşuyorlarmış. Ama büyükeleçiler bildiri yayınlayınca biz niye duruyoruz diyerek bildiri hazırlıyorlar. Taslağı orada şekillendiriyorlar. Ete kemiğe bürünmesi akşamı buluyor. Bitirmişken yayınlıyorlar. Zamanlamasına da pek bakmıyorlar.

Öcalan'ın kardeşi olan emekli terörist seçim konusunda açıklamalar yaptı. Onun hakkı var emekli amiralin bir tane açıklama yapma hakkı yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bile 27 Nisan muhtırasına basın açıklaması dedi. Amiralin bırak emeklisini muazzafı nasıl darbe yapacak ki? Denizaltı ile darbe mi olur? Dünya tarihinde bahriyelilerin yaptığı bir darbe olmadı. Kasımpaşa Tershanesi'nden taka kaçırıp darbe mi yapacaklar?

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