İsmail Saymaz: Bu saldırılar, AK Parti'nin gücünü değil, tam tersine güç yitirdiğini gösteriyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Bunlar iyi günler. Daha neler olacak neler" sözlerine ilişkin olarak, "AK Parti, Netanyahu benzetmesine abartılı tepki göstererek, Akşener'i sokakta gezemeyecek hale getirmek istiyor. Böylelikle İYİ Parti'nin yükselişini kesebilmeyi umuyor. Mümkün mü? Değil. Çünkü bu saldırılar, AK Parti'nin gücünü değil, tam tersine güç yitirdiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

Saymaz, şöyle devam etti:

"Kanıt mı? Olayların meydana geldiği İkizdere ve Çayeli, 2019'daki yerel seçimde AK Parti'den MHP'ye geçti. Yani AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehrinde bile güç kaybediyor. Bu yüzden Akşener'e racon kesiliyor. Hem de evin gelinine…

Akşener, üç yıl önce de Üsküdar'daki evinin önünde toplanan MHP'li saldırgan grup tarafından hedef alınmıştı. Şimdi Rize olayı ve Erdoğan'ın tehdidi yaşandı. Bu, muhalefete yönelik tehdit zincirinin bir halkası… Hatırlayın: Kılıçdaroğlu, 2019'da katıldığı şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Linçcilerden inek hırsızı Osman Sarıgün, AK Partili çıktı. Elini ayağını öptüler hırsız Osman'ın. TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, gece yarısı sokakta dövüldü. MHP'yi eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Levent Gültekin saldırıya uğradı. İhtimal, yeni provokasyonlar yaşanabilir. Benim bildiğim… Evin içinde kabadayılık olmaz. Geline racon kesmek yoktur bu alemde."

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Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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