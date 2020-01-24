İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet kırıcı olduğunu belirttim"

Gazeteci İsmail Saymaz, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'den düzenli konuk olması için teklif aldığını duyurdu. Saymaz, "Beyaz TV’ye çıkmanın bir gazeteci için haysiyet kırıcı olduğunu belirterek, teklifi reddettim" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Saymaz, Melih Gökçek'e seslenerek, "Bir ay önce oğlunuzun kanalı Beyaz TV’den iki önemli sunucu beni arayarak, ücret mukabilinde düzenli konuk olmamı teklif etti. Ancak Beyaz TV’ye çıkmanın bir gazeteci için haysiyet kırıcı olduğunu belirterek, teklifi reddettim" paylaşımında bulundu.