İsmail Saymaz: Aynı polisler 8 Mart‘ta başı açık hemcinslerini, Onur Haftası'nda eşcinselleri coplarken mesele yoktu da çarşaflıyı döverken mi var?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, polislerin Furkan Vakfı üyelerine uyguladığı orantısız güce ilişkin görüşlerini aktardığı bugünkü yazısında, “Şimdi kimi iktidar yanlıları, türbanlı polisin çarşaflı kadını coplaması karşısında kalbi titreyerek, ‘Böyle mi olacaktı?’ diye soruyor. Ya ne olacaktı? Aynı polisler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde başı açık hemcinslerini, Onur Haftası'nda eşcinselleri coplarken mesele yoktu da çarşaflıyı döverken mi var?” diye sitem etti.

“Bu savunma bile İslamcıların imtiyaz istediğini gösteriyor” diyen Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Türban ve sakalın ayrımcılık gerekçesi olmaktan çıkarılması, bir özgürlük mücadelesi alanıdır. Sonuçta türban serbestisi, kamusal alanda dini davranışlara yönelik sınırlamaların kaldırılmasına yönelikti. ‘Önemsiz’ demiyorum. Ayrımcılıkların giderilmesi bakımından gereklidir de. Yalnızca o kadar. Fakat türban takmak ve sakal bırakmak, özgürlük ve demokrasinin sembolü olamaz. Hatta bunlara getirilen serbestinin toplumu özgürleştirmek ve devleti demokratikleştirmek gibi bir amacı da yoktur, sonucu da.”

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