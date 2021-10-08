İsmail Saymaz: Ankara'daki tanzimde alım fiyatı altında satış yapmışlar, zarar 5 milyon TL

Gazeteci İsmail Saymaz, 2019 yerel seçimlerden önce iktidarın başlattığı tanzim satışlar dolayısıyla BELTUR’un 4.1 milyon lira zarar ettiğini açıklamasının ardından Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim faturasını ortaya koydu.

Ankara'da BELKO şirketi üzerinden yapılan tanzimde alım fiyatı altında satış yaptıklarını ve toplam zararın 5 milyon lira olduğunu ifade eden Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ABB kayıtlarına göre 9 Şubat-30 Mart 2019 arasında yaklaşık yedi ton biber, domates, kabak, patates, patlıcan, salatalık, kuru soğan ve elma alındı. Alışveriş için 16.245.547 TL ödendi. Ürünler çadırlarda 14.082.382 TL'ye satıldı. Daha satış aşamasında 2.163.165 TL zarar edildi. Ayrıca 73 personel, enerji, fire, amortisman ve kimi giderlere 3.160.151 TL harcandı. Bu harcamanın üçte biri amortismandan oluşuyor. Yalnızca amortisman 1.160.326 TL tuttu. Bu parayla ne mi alındı? 120 yazarkasa, 120 adet GMP 3 Program, 102 terazi, bir elektronik kantar ve 35 para sayma makinesi. Toplamda 5.069.815 TL zarar var.

Tarım Kredi Kooperatifleri, nakliye bedeli olarak belediyeden 4.156.829 TL alacaklı olduğu iddiasıyla Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Dava şu an bilirkişi aşamasında.

Önce “Sözleşme formalite demiş”, Mansur Yavaş belediyeyi kazanınca dava açmışlar

İddiaya göre eski BELKO yönetimi zaten bu malları zarara sattıklarını, bir de nakliye ücreti ödenmesi halinde maliyetlerin artacağını söyledi. Kooperatifçiler "Nakliye ücreti almayacağız, sözleşme formalite" dedi. Fakat Mansur Yavaş'ın kazanmasından sonra dava açıldı!

BELKO’nun dilekçesinde usulsüzlük ve zarara uğratma detayları var

BELKO'nun avukatı Kenan Kaçmaz'ın mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde bir dizi usulsüzlük ve zarara uğratmadan söz ediliyor. Dilekçeye göre başka satıcılar ve üreticilerden alım yapılabileceği halde kooperatiften doğrudan alıma gidildi. Hal'deki ile aynı fiyattan mal alındı. Sebze ve meyveler tanzimde alım fiyatının altında satıldı. Belediye kasten zarara uğratıldı."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - İsmail Saymaz, BELTUR'daki 'tanzim satış' zararını yazdı: 4.1 milyon TL zarar, 17 milyon TL alacak