İsmail Saymaz, BELTUR'daki 'tanzim satış' zararını yazdı: 4.1 milyon TL zarar, 17 milyon TL alacak

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında, 2019 yerel seçimlerinden önce iktidarın başlattığı tanzim satışın İstanbul'daki ayağını üstlenen İBB'ye bağlı BELTUR şirketinin Tarım Kredi Kooperatifi’nden meyve-sebze alarak, yaklaşık 70 milyon liralık yapılan satıştan 4 milyondan fazla kâr elde edildiğini ancak personel, enerji, vergi gibi masrafların neticesinde 4 milyon liradan fazla zarar edildiğini yazdı.

“Zararın İBB'ye yazıldığı; tanzimde çalışmak üzere işe alınan 497 işçiden ağustosta işten çıkarılan 172’sine 363.289 TL tazminat ödendiği” bilgisini paylaşan Saymaz, ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’nin Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne BELTUR’daki 16.764.542 TL alacağı için dava açtığını da ifade etti.

Tarım Kredi ve Kooperatifi’nden yaklaşık 23 bin ton ürün için 65 milyon lira ödendiğini belirten Saymaz, “Aktardığı servet yetmezmiş gibi iki alacak davası ile karşı karşıya kaldı” diye yazdı. Saymaz devamında da şunları kaydetti:

"İlk davayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi açtı. Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bu davada kooperatif, elleçleme adı verilen nakliye işi ile palet kasa ve köşebent hizmeti için 16.764.542 TL alacaklı olduğunu iddia ediyor. Bu tutar için 16-19 Temmuz 2019 tarihli iki fatura gösteriyor.

BELTUR yaptığı savunmada, tahmil (yükleme) ve tahliye bedeline ilişkin sözleşmede hüküm bulunmadığını belirtiyor. Sebze ve meyve için 64.3 milyon TL ödenirken, tahliyeye 16.7 milyon TL istenmesinin ticari icaplara, ticari örf ve adete uygun olmadığını vurguluyor. Bir sonraki duruşma 19 Kasım'da.

Öte yandan, Nar Sosyal ve Temizlik Hizmetleri İnşaat Peyzaj Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi de arabulucuya başvurdu. Şirket, poşet ve benzeri sarf malzemeleri için 1.166.730 TL alacaklı olduğunu iddia ediyor. BELTUR ise aralarında sözleşme ve ihalenin bulunmadığını belirtiyor.

Bilançoya göre İBB, tanzim satıştan 4.101.010 TL zarar ederken... Çıkarılan işçiler için 363.289 öderken... İki ayrı şirket 17.931.272 TL alacaklı olduğunu söylüyor. İktidarın yerel seçim kampanyası olan tanzim satışın faturası belediyeye kesiliyor."

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