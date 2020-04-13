İsmail Küçükkaya'nın avukatı İlkay Sezer'den Prof. Yaman Akdeniz'e: Balonun patladı, rezil oldun!

T24 Haber Merkezi

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Yaman Akdeniz'in, "Tahmin edin, kendi Twitter hesabını engelleten ünlü gazeteci kim?" sorusu eşliğinde İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ın isimlerini vererek Twitter'da anket duyurusu yapmasına tepkiler sürüyor. İsmail Küçükkaya'nın avukatı İlkay Sezer, "balonunun patladığını ve rezil olduğunu" açıkladığı Yaman Akdeniz'in "kişisel verileri" nasıl ele geçirip ifşa ettiğini dava konusu yapacakları mesajını verdi.

İsmail Küçükkaya'nın, kendisini taklit eden sahte Twitter hesabını kapattırma girişimini "Küçükkaya kendi hesabını engelletmişcesine" duyuran ve ankete katılım çağrısı yapan Akdeniz'e ilk tepki, seçenekler arasında adı geçirilen gazetecilerden İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, Prof. Akdeniz'in "hangi gazeteciyi kastediyorsa açıklamasını, yaptığı yayın nedeniyle hakaret gördüğünü" vurgulayarak yapılanın "ayıp ve yakışıksız" olduğunu açıkladı.

Saymaz'ın uyarılarına rağmen Twitter'da ankete katılım çağrısını sürdüren Yaman Akdeniz'in ankete sunduğu olayın, öne sürdüğü gibi herhangi bir gazetecinin kendi Twitter hesabını engelletmekle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

TIKLAYIN - İsmail Saymaz’dan Prof. Yaman Akdeniz’e: Ayıp, yakışıyor mu size!

Prof. Yaman Akdeniz, saat 17.00'de sona erdirdiği anketin ardından, Twitter'dan "Gazeteci İsmail Küçükkaya 28 Ocak 2020 tarihinde avukatı aracılığı ile İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuş ve sahte bir hesabı engelletmeye çalışırken kendisine ait @KucukkayaIsmail hesabını erişime engelletmiş. Twitter tarafından karar henüz uygulanmamış" açıklamasını yaptı ve hakimliğin kararının tıpkı basımını paylaştı. İsmail Küçükkaya'nın avukatı İlkay Sezer, Yaman Akdeniz'in bu tavrının ardından, saat 18.30'da Twitter'daki hesabından 3 maddelik bir açıklama yaptı. Akdeniz'in "rezil olduğunu" belirten İlkay Sezer'in 3 maddelik açıklaması şöyle:



İlkay Sezer





1. @cyberrights anket adı altında, gerçeği bilmeden, araştırmadan insanları küçük düşürmek için uğraşmışsın ama olmadı. Şimdi balonunu patlatalım;

2. Sunduğumuz talebi görmemişsin, talebe baksaydın "I" yerine küçük "L" ile oluşturulmuş aşağıdaki sahte hesap için müracaat ettiğimizi ve talebimize uygun karar verildiğini görürdün. Sorsaydın ben veya @hilal_demirelli twitter'ın da söz konusu hesabı kapattığını söylerdik.

3. Keşke işin doğrusunu öğrenseydin de rezil olmasaydın. Bu arada yasal haklarımız saklı, anladın sanırım. Bakalım o karara nasıl ulaştın? Kişisel veriler falan filan...