İsmail Saymaz’dan Prof. Yaman Akdeniz’e: Ayıp, yakışıyor mu size!

İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, mahkemeye başvurarak Twitter hesabını engelleten bir gazeteci olduğunu söyleyerek isimler hakkında anket açtı. Akdeniz'e şıklarda ismi yer alan İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

Saymaz, Yaman Akdeniz'in anketinin altına, "Yaman bey böyle tuhaf anketler yaparak, bize küfür ve hakaret ettiriyorsunuz. Neden yapıyorsunuz? Elinize ne geçiyor? İsim kimse söyleyin, izahını yapsın" diye yazdı.

Buna karşın ikili arasında tartışma başlarken Yaman Akdeniz, "Ben kimseye, size ve diğer gazetecilere küfür etmesini veya hakaret etmesini söylemedim. Bunu da teşvik etmiyorum, etmem de. Kaldı ki doğru da bulmuyorum. Kamuyu ilgilendirdiğini düşündüğüm ve haber niteliği olan bir konu hakkında bu anket sonuçta" yanıtını verdi. Saymaz ise Akdeniz'i, "Ne demek, 'Bakalım ilk kim arayacak?' Yakışıyor mu bir avukat olarak size bizi zan altında bırakmak? Ayıptır, silin şunu. İsim kimse onu yazın" ifadeleriyle eleştirdi.

Akdeniz, "hâkimliğe başvurup, 'bu benim hesabım, bunu engelletin' diyen" ismi saat 17:00'de açıklayacak

Akdeniz, NTekin adlı bir kullanıcının, "Anket sorusu tam anlaşılmıyor. kime engelleten? dördü de herkes gibi eminim kendini bir çok kişiye engelletmiştir" sorusuna, "Kendi kendisini engelleten. Hakimliğe başvurup, bu benim hesabım, bunu engelletin diyen" diye yanıt verdi. Akdeniz, söz konusu ismi saat 17:00'de açıklayacağını duyurdu.

Yaman Akdeniz şıklara, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fox Tv Çalar Saat programı sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya, Fox Tv Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal ile Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz'ın ismini ekledi.

Duyurduğu anketi açıklayan Yaman Akdeniz, 20 bin 883 kişinin oylamaya katıldığını belirterek "Doğru cevap ise en az tahmin edilen İsmail Küçükkaya" diye yazdı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ise mahkemenin hata yaptığını, sahte kullanıcı linki yerine diğer linke erişim engeli kararı verdiğini söyledi.