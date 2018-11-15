İsmail Kahraman'ın 'Bizim sütlacımız var' diyerek menüden çıkarttırdığı ‘vişneli tayfır' Meclis mutfağına geri döndü

T24 ANKARA

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın adını eleştirmesinin ardından Meclis lokantalarında menüden çıkarılan ‘vişneli tayfır’ tatlısı mutosyona uğrayarak yeniden servise sunuldu. ‘Meyveli Muhallebi’ adını alan ve eski görüntüsünden bir şey kaybetmeyen tatlının içine öncekinden farklı olarak ananas da eklendi. Meclis menüsünde yerini alan tatlı, süt, nişasta, şeker, vişne ananas, krema, yumurta ve undan yapılıyor.

Eski TBMM Başkanı Kahraman’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle devralınan TBMM'ye ait Ala Restaurant'ta katıldığı bir yemekte menünün tatlı bölümünde ‘Vişneli Tayfır' adını görünce "Bu nasıl tatlı ismi… Bizim baklavamız, aşuremiz, sütlacımız var" diye tepki göstermesi basına yansımıştı. 'Vişneli Tayfır' Meclis Başkanı’nın bu eleştirisi üzerine TBMM'de ve Meclis'e ait sosyal tesislerde, menüden çıkarılmıştı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım yönetimindeki Meclis’te söz konusu tatlı dönüşüme uğrayarak yerini almış oldu.