İsmail Beşikci’ye Ermenistan’da Gevorg Surenyants nişanı takıldı

Batı Ermenistan Kongresi’nin davetlisi olarak sosyolog yazar İsmail Beşikçi, Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir ve İsmail Beşikci Vakfı Başkan Yardımcı Av. Ruşen Arslan, Ermenistan’a ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında Batı Ermenileri Kongresi ve Erivan Devlet Üniversitesi Beşikci’ye Ermeni soykırımı üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Gevorg Surenyants nişanı taktı.

Ziyaret programı çerçevesinde Erivan Üniversitesi’nin organize ettiği ve çok sayıda öğretim üyeleri ve kalabalık bir öğrenci grubunun katıldığı toplantıda Beşikçi ve Baydemir birer konuşma yaptı. Toplantıda ilk söz Ruşen Arslan'a verildi. Arslan, Beşikci'yi tanıtan bir konuşma yaptı.

Soykırıma uğrayan haklar genelde devletsiz halklar

Beşikci konuşmasında, Kürdistan sorunuyla ilgili araştırmalarının Ermeni sorununu karşısına çıkardığını, Kürdistan sorunuyla Ermeni sorunu arasında ayrılmaz bir bağ olduğunu o zaman fark ettiğini söyledi.

Beşikci, soykırıma uğrayan halkların genelde devletsiz halklar olduğunu ifade ederek, Ermenistan'da yeni kurulan Soykırım Enstitüsü’nün 1923’de kurulan daha sonra varlığı 1929 ortadan kaldırılan Kızıl Kürdistan'ın ve 1992 Azeri - Ermeni Savaşı'nda Kürtlerin uğradıkları haksızlıkları da incelemesi gerektiğini vurguladı.

Beşikci, Ermeni soykırımında Ermenilerin taşınmaz mallarını ele geçirmek için Türk devletiyle işbirliği yapan Kürt işbirlikçilerinin olduğunu belirterek, Ermeni, Yahudi soykırımlarının yanında Ruanda, Bosna ve Kürdistan'daki soykırımları arasındaki benzerlikleri de konuşmasında örneklendirdi.

Osman Baydemir ise, Dünya’nın neresinde olursa olsun, soykırıma uğramış Ermenilerin torunlarının gelip kendi topraklarına yerleşme haklarının olduğunu ve kardeş haklarla birlikte yaşayabileceklerini söyledi.

Baydemir, Belediye başkanlığı döneminde Ermeni varlıklarının korunması yönünde yapılanlardan da bahsederek, Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olan Diyarbakır’daki Surp Giragos Kilisesi’nin onarılması ve ibadete açılmasını örnek verdi. Erivan Üniversitesi, insan hakları savunucusu olarak Baydemir’e de Ermeni sorunu ve varlıklarının korunması üzerine belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı nişan takttı.

İsmail Beşikci, Beşikci Vakfı Başkan Yardımcı Ruşen Arslan ve Osman Baydemir ayrıca Ermeni Soykırım Anıtı’nı da ziyaret ederek 1915 Ermeni Soykırımında hayatlarını kaybedenler anısına bir çelenk bıraktılar.