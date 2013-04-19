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İşler Güçler'in Salih Abi'si, 'Boomcu Onur'u anlattı

Geyik Muhabetti'ne bu hafta fenomen dizi "İşler Güçler"de Salih Abi karakteri ile izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Burak Satıbol konuk oldu

19 Nisan 2013 18:43

İşler Güçler dizisinin "Salih Abi"si "Boomcu Onur'u"nu anlattı.

5N1K'nın yapımcılarından Kenan Taş'ın hazırladığı Geyik Muhabetti'ne bu hafta fenomen dizi "İşler Güçler"de (Star TV) Salih Abi karakteri ile izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Burak Satıbol konuk oldu.

Mahşeri Cümbüş adlı oyunuyla da büyük beğeni toplayan Burak Satıbol, Dipnot.tv Geyik Muhabbeti canlı yayınında sizlerden gelen soruları yanıtladı. Bir soru üzerine dizinin gizli kahramanlarından konuşurken altyazı koyulan Boomcu Onur'un hikayesi anlattı.

 

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