İşlenmiş et uyarısı tedirgin etti

Dünya Sağlık Örgütü’nün işlenmiş et tüketimi konusundaki uyarısı
Almanya’daki her beş kişiden birini düşündürüyor. Alman Haber
Ajansı’nın (dpa) yaptırdığı bir ankete göre kadınların yüzde 24’ü ve
erkeklerin de yüzde 16’sı (toplam nüfusun yüzde 20'si) örgütün
kanser olasılığı saptamasından dolayı tedirgin. Halkın yüzde 73’ü ise,
et tüketiminin kanser olasılığını artırması konusunda bir endişe
taşımıyor.
Yüzde 68 değişiklik yapmayacak
Ankete katılanların yüzde 15’i Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı
nedeniyle artık daha az et yiyeceğini belirtirken, yüzde 68’lik bir
kesim et tüketiminde bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Ankete
katılanların yüzde 10’u ise zaten et yemediklerin kaydediyor. Dünya
Sağlık Örgütü, hafta başında bir uyarıda bulunarak sosis ve jambon
gibi işlenmiş et ürünlerinin kansere yol açabileceğine dikkat çekmiş
ve düzenli tüketimin bağırsak kanseri riskini artırdığını bildirmişti.
Uzmanlar kırmızı eti genel olarak kanser olasılığını artıran bir etken
olarak nitelendiriyor.
Yapılan ankete katılanların yüzde 37’si “Son beş yıl zarfında et
tüketiminizi farklı nedenlerden dolayı değiştirdiniz mi?” sorusuna,
daha az et yemeye dikkat ettikleri şeklinde cevap veriyor. Yüzde 2'lik
bir kesim bu süre içinde vejetaryen olduğunu, yüzde 1’i ise veganlığı
seçtiğini belirtiyor. Yüzde 50’lik bir kesimin et tüketiminde herhangi bir
değişiklik olmazken, yüzde 1’lik bir kesim de yeniden et yemeye
başladığını söylüyor.
Uyarı eleştirilere yol açtı
Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı eleştirilere de neden oldu,
özellikle de ekonomi dünyasında. Gıda Üreticileri Birliği, uyarıyı “akıl
karıştıran yarı doğrular” olarak nitelerken, Federal Gıda Sanayii
Birliği İcra Kurulu Başkanı Christoph Minhoff “Belli bir gıdanın
gereğinden fazla tüketilmesinin sağlığa zararlı olduğunu herkes
biliyor. Her tüketicinin kendisi için doğru miktarı bulması gerek”
şeklinde konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü de, gelen eleştirilerin ardından tekrar bir
açıklama yaptı. Açıklamada örgüte bağlı Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı uzmanlarının sosis ve jambon gibi işlenmiş et
ürünlerinden tamamıyla vazgeçilmesi yönünde çağrı yapmadıkları,
ancak bu ürünlerin daha az tüketilmesinin kanser riskini
azaltabileceğine dikkat çektikleri kaydedildi.