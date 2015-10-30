T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İşlenmiş et uyarısı tedirgin etti

İşlenmiş et ürünlerinin kanser olasılığını artırdığı yönünde Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen uyarı yankı uyandırdı. Anketler, Almanya’da kamuoyunun uyarıya kayıtsız kalmadığını gösteriyor.

30 Ekim 2015 17:17

 Dünya Sağlık Örgütü’nün işlenmiş et tüketimi konusundaki uyarısı
Almanya’daki her beş kişiden birini düşündürüyor. Alman Haber
Ajansı’nın (dpa) yaptırdığı bir ankete göre kadınların yüzde 24’ü ve
erkeklerin de yüzde 16’sı (toplam nüfusun yüzde 20'si) örgütün
kanser olasılığı saptamasından dolayı tedirgin. Halkın yüzde 73’ü ise,
et tüketiminin kanser olasılığını artırması konusunda bir endişe
taşımıyor.

Yüzde 68 değişiklik yapmayacak

Ankete katılanların yüzde 15’i Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı
nedeniyle artık daha az et yiyeceğini belirtirken, yüzde 68’lik bir
kesim et tüketiminde bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Ankete
katılanların yüzde 10’u ise zaten et yemediklerin kaydediyor. Dünya
Sağlık Örgütü, hafta başında bir uyarıda bulunarak sosis ve jambon
gibi işlenmiş et ürünlerinin kansere yol açabileceğine dikkat çekmiş
ve düzenli tüketimin bağırsak kanseri riskini artırdığını bildirmişti.
Uzmanlar kırmızı eti genel olarak kanser olasılığını artıran bir etken
olarak nitelendiriyor.

Yapılan ankete katılanların yüzde 37’si “Son beş yıl zarfında et
tüketiminizi farklı nedenlerden dolayı değiştirdiniz mi?” sorusuna,
daha az et yemeye dikkat ettikleri şeklinde cevap veriyor. Yüzde 2'lik
bir kesim bu süre içinde vejetaryen olduğunu, yüzde 1’i ise veganlığı
seçtiğini belirtiyor. Yüzde 50’lik bir kesimin et tüketiminde herhangi bir
değişiklik olmazken, yüzde 1’lik bir kesim de yeniden et yemeye
başladığını söylüyor.

Uyarı eleştirilere yol açtı

Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı eleştirilere de neden oldu,
özellikle de ekonomi dünyasında. Gıda Üreticileri Birliği, uyarıyı “akıl
karıştıran yarı doğrular” olarak nitelerken, Federal Gıda Sanayii
Birliği İcra Kurulu Başkanı Christoph Minhoff “Belli bir gıdanın
gereğinden fazla tüketilmesinin sağlığa zararlı olduğunu herkes
biliyor. Her tüketicinin kendisi için doğru miktarı bulması gerek”
şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de, gelen eleştirilerin ardından tekrar bir
açıklama yaptı. Açıklamada örgüte bağlı Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı uzmanlarının sosis ve jambon gibi işlenmiş et
ürünlerinden tamamıyla vazgeçilmesi yönünde çağrı yapmadıkları,
ancak bu ürünlerin daha az tüketilmesinin kanser riskini
azaltabileceğine dikkat çektikleri kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya SağlıkAlmanyaSağlıkHaber AjansıBirliğiFederal Gıda Sanayii BirliğiKurulu Başkanı Christoph MinhoffUluslararası Kanser AraştırmalarıAjansıDeutsche Welle TürkçeAÜ/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24