İşlenmiş et uyarısı tedirgin etti

Dünya Sağlık Örgütü’nün işlenmiş et tüketimi konusundaki uyarısı

Almanya’daki her beş kişiden birini düşündürüyor. Alman Haber

Ajansı’nın (dpa) yaptırdığı bir ankete göre kadınların yüzde 24’ü ve

erkeklerin de yüzde 16’sı (toplam nüfusun yüzde 20'si) örgütün

kanser olasılığı saptamasından dolayı tedirgin. Halkın yüzde 73’ü ise,

et tüketiminin kanser olasılığını artırması konusunda bir endişe

taşımıyor.

Yüzde 68 değişiklik yapmayacak

Ankete katılanların yüzde 15’i Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı

nedeniyle artık daha az et yiyeceğini belirtirken, yüzde 68’lik bir

kesim et tüketiminde bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Ankete

katılanların yüzde 10’u ise zaten et yemediklerin kaydediyor. Dünya

Sağlık Örgütü, hafta başında bir uyarıda bulunarak sosis ve jambon

gibi işlenmiş et ürünlerinin kansere yol açabileceğine dikkat çekmiş

ve düzenli tüketimin bağırsak kanseri riskini artırdığını bildirmişti.

Uzmanlar kırmızı eti genel olarak kanser olasılığını artıran bir etken

olarak nitelendiriyor.

Yapılan ankete katılanların yüzde 37’si “Son beş yıl zarfında et

tüketiminizi farklı nedenlerden dolayı değiştirdiniz mi?” sorusuna,

daha az et yemeye dikkat ettikleri şeklinde cevap veriyor. Yüzde 2'lik

bir kesim bu süre içinde vejetaryen olduğunu, yüzde 1’i ise veganlığı

seçtiğini belirtiyor. Yüzde 50’lik bir kesimin et tüketiminde herhangi bir

değişiklik olmazken, yüzde 1’lik bir kesim de yeniden et yemeye

başladığını söylüyor.

Uyarı eleştirilere yol açtı

Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı eleştirilere de neden oldu,

özellikle de ekonomi dünyasında. Gıda Üreticileri Birliği, uyarıyı “akıl

karıştıran yarı doğrular” olarak nitelerken, Federal Gıda Sanayii

Birliği İcra Kurulu Başkanı Christoph Minhoff “Belli bir gıdanın

gereğinden fazla tüketilmesinin sağlığa zararlı olduğunu herkes

biliyor. Her tüketicinin kendisi için doğru miktarı bulması gerek”

şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de, gelen eleştirilerin ardından tekrar bir

açıklama yaptı. Açıklamada örgüte bağlı Uluslararası Kanser

Araştırmaları Ajansı uzmanlarının sosis ve jambon gibi işlenmiş et

ürünlerinden tamamıyla vazgeçilmesi yönünde çağrı yapmadıkları,

ancak bu ürünlerin daha az tüketilmesinin kanser riskini

azaltabileceğine dikkat çektikleri kaydedildi.