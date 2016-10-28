İşlemci devi Qualcomm'dan 47 milyar dolarlık satın alma

Mobil işlemci pazarının güçlü ismi Qualcomm, pazardaki konumunu çok güçlendirecek önemli bir satın almaya imza attı. Rakibi NXP'yi 47 milyar dolara satın aldığını açıklayan Qualcomm, böylece mobil işlemci pazarında iyice güçlenmiş oldu.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, bu alanda kendine yer edinmeye çalışan Intel ise şimdi daha güçlü bir Qualcomm ile rekabet etmek zorunda.

NXP'nin, özellikle Apple cihazları için çeşitli işlemciler ve sensörler üretiyor olması da, fiyatın 47 milyar dolar gibi rekor bir düzeye ulaşmasında büyük önem taşıyor.

44 bin çalışana sahip NXP'nin satın alma işlemi ise 2017 yılında tamamlanmış olacak.

Satın almanın bir diğer önemli noktası ise, kısa süre önce Apple ile anlaşma yaparak iPhone'lara sensör üretmeye başlayan Intel'e cevap olarak Qualcomm'un da Apple ile anlaşması bulunan NXP'yi satın alması.