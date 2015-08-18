İslami liderlerden iklim değişikliği için çağrı: Savaşta bile ağaç kesilmez

İslami liderler, Müslümanları iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye çağıran "İklim Değişikliği için İslami Deklarasyon" açıkladı. Deklerasyonda “Allah yarattığı her şeyi korumayı emreder, savaşta bile ağaçları yakmayacaksınız diye emreder. Biz de Müslümanlar olarak Allah’ın yarattığını korumak zorundayız” denildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden Müslüman liderler iklim değişikliğini konuşmak üzere İstanbul’da dün ve bugün Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumu’nda bir araya geldi.

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, liderler sempozyumun ardından Bilgi Üniversitesi'nde kaleme aldıkları deklarasyonu açıkladılar. Deklarasyon Uganda Yüce Müftüleri ve Lübnan dahil, 20 ülkeden 60’tan fazla katılımcı ve örgüt tarafından onaylandı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nden Ali Kurt ve Gazikent Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Özdemir imzaladı.

Savaşta bile ağaç kesilmez

Dünya İslami Yardım Örgütü'nden (Islamic Relief Worldwide) Mohamed Ashmawey, yaptığı konuşmada Müslüman dünyasının kalbi İstanbul olduğu için deklarasyonun bu kentte açıklandığını belirtti.

Ashmawey, kimilerinin “hayal” dediği iklim değişikliğinin Müslümanlar için çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirterek zamanın azaldığına dikkat çekti.

“Allah yarattığı her şeyi korumayı emreder, savaşta bile ağaçları yakmayacaksınız diye emreder. Biz de Müslümanlar olarak Allah’ın yarattığını korumak zorundayız.”

İnsanların yol açtığı fesat ve yolsuzluk

Deklarasyonda "insafsız ekonomik büyüme ve tüketim yüzünden insanların yol açtığı fesadı ve yolsuzluğu görüyoruz" dendi. Kuran’dan “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin” ayeti paylaşıldı.

Herkesi iklim değişikliğinin, çevresel bozulmanın ve biyolojik çeşitliliğin kökeni olan alışkanlıklarını ve zihniyetlerini değiştirmeye çağıran deklarasyonda herkes kendi etki alanlarındakilere örnek olmaya ve peygamber Muhammed’in sunduğu yoldan yürümeye ve yüzyüze kalınan sorunlara çözüm üretmeye davet edildi.

Deklarasyonda önümüzdeki aralık ayında Paris’te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı’nda (COP) Kyoto’nun yerini alacak anlaşma için eşitlikçi ve bağlayıcı bir sonuca ulaşması çağrısı yapıldı.

Yenilenebilir enerjiye yönelin

Deklarasyonda, atmosferdeki sera gazı emisyonu miktarını sabitlemek için sera gazlarını mümkün olduğunca en kısa sürede azaltılması, yeryüzünde tespit edilen fosil yakıt rezervlerinin 2/ 3’ünü yer altında tutma gerekliliğini akılda tutarak, “2 derece” sınırda, hatta tercihen, 1.5 derece sınırında kalınması gerektiği belirtildi.

Yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçişin gerekliliği vurgulanan deklarasyonda fosil yakıt odaklı ekonominin terk edilmesi, yeşil ekonomiye yatırım ve büyümenin bilgece yapılması çağrısı yapıldı.

Deklarasyonda iklim değişikliğinden hasar görebilirliği yüksek ülkelere, yerli halklar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere hasar görebilir gruplara, uygun destekler içeren uyum stratejileri de geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Papa Françis de 18 Haziran'da iklim değişikliği ve doğal dengenin korunması yolunda 192 sayfalık bir duyuru yayınlayarak tanrının yarattığı dünyanın gelecek kuşaklara taşınması için inanan ve inanmayan herkesin işbirliği yapması istemişti.