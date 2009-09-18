İslami kot ithal eden 3 iş adamı tutuklandı

İran'da arka cebinde 'Bismillahirrahmanirrahim' yazan Çin malı kot ithal eden üç iş adamı tutuklandı.



'İslami' diye nitelendirilen pantolonların arka taraftaki cebin üzerinde 'Bismillahirrahmanirrahim' (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) yazıyor.



İranlılar pantolonun arka tarafında böyle bir dini yazının olmasının saygısızlık olduğunu söyleyerek, pantolona ateş püskürdü.



Asriran internet sitesinde, kadınlara yönelik üretilen bu kot pantolonun İran'da 10-12 dolara satıldığını ve etiketlerinde 'Çin malı' yazdığını bildirip, Çin'i bu pantolonları üreterek "İranlı Müslümanlar için kutsal olan sembollara en kötü şekilde saldırmakla" suçladı.



Sitede, "İslamiyette Allah, son derece saygı duyulan bir kelimedir ve bu kelimeyi söylemeden evvel abdest almanız gerekir. Çinliler ise bu kutsal kelimeyi pantolonların arka tarafına, üzerine oturulan kesimine yazmış ve bu kotlar şimdi Tahran'da, İslam dünyasının kalbinde satılıyor" ifadeleri kullanıldı.



'İslami' pantolonun haberi İran medyasında yer alır almaz, İran polisi harekete geçti. Polis pantolonlara el koyduklarını ve bunları ithal eden üç iş adamını tutukladıklarını açıkladı.



Pekin, Tahran'ın en büyük ticaret ortağı konumunda ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak sahip olduğu veto yetkisini İran'ın nükleer programına karşılık çıkarılmak istenen yaptırımlara karşı sık sık kullanıyor.

