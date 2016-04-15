İslam Zirvesi'nin 56 üyeli aile fotoğrafına tek kadın girebildi; işte krallardan sultan ve emirlere katılımcılar

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 13. İslam Zirvesi ile 2019'a kadar Mısır'dan Türkiye'ye geçti. 56 üye ülkeve 5 gözlemci ülkenin sultan, kral, emir, devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan temsilcilerinin yer aldığı aile fotoğrafındaki tek kadın, Güney Amerika’daki eski Hollanda sömürgesi Surinam’ın 54 yaşındaki Dışişleri Bakanı Niermala Badrising oldu.

Zirvede, Mısır'la 3 yıl aradan sonra ilk kez dışişleri bakanı düzeyinde temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konukları kongre merkezinin dışında oluşturulan ve katılımcı ülkelerin bayraklarının yer aldığı platformda karşıladı. Ailefotoğrafında Erdoğan'ın sağında ve solunda Brunei Sultanı ile Suudi Arabistan kralı yer aldı.

Erdoğan, fotoğrafın ardından ''Bu fotoğraflar beraberliğimizin inşallah güzel bir nişanesi olur'' dedi. 56 üye ülke (Suriye'nin üyeliği 2012'de askıya alındı) ve 5 gözlemci ülkenin yer aldığı teşkilatın çatısında düzenlenen zirvede 33 ülke, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde temsil edildi. Zirveye Cumhurbaşkanı, devlet başkanı, sultan, kral, emir ve başbakan düzeyinde katılan isimler şöyle:

Sultan: Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah

Krallar: Bahreyn Kralı Hamad bir isa Al Khalifa

Fas Kralı VI. Muhammed, Suudi Arabistan Kralı Salman, Ürdün Kralı Abdullah İbn Al Hussein

Emirler: Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Alahmad Aljaber Alsabah, Birleşik Arap Emirlikleri BAE Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Saud Bin Rashid Al Mualla

Devlet başkanları: Afganistan-Eşref Gani Ahmedzai, Filistin-Mahmut Abbas

Cumhurbaşkanları: Azerbaycan-İlham Aliyev, Burkina Faso-Roch Marc Christan Kabore, Fildişi Sahilleri-Alassane Quattara

Gambiya Cumhurbaşkanı Dr. Yahya A.J.J. Jammeh, Gine-Alpha Conde, Gine Bissau-José Mário Vaz, İran-Hasan Ruhani, Kazakistan-Nursultan Nazarbayev, Mali-İbrahim Boubacar Keita, Senegal-Macky Sall, Sierra Leone-Ernest Bai Koroma

Togo Cumhuriyeti-Faure Gnassingbe, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla, Uganda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Edward Kiwanuka Sekandi, Tunus Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karoui Chebbi

Meclis Başkanları: Cezayir-Abdulkadir bin Salih, Özbekistan-Nigmatila Yuldosphev, Umman-Dr. Yahya Mahfood Al Manthan

Başbakanlar: Bangladeş-Şeyh Hasina Vecid, Kamerun-Philemon Yang, Lübnan-Tammam Selam, Malezya-Necip Rezak,

Nijer-Brigi Rafini, Pakistan-Nvaz Şerif, Somali-Omar Abdirashid Ali Sharmark.

Gözlemci ülkeler: Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bekir İzzetbegoviç, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rusya Büyükelçi Konstantin Shuvalov

Ayrıca 9 ülkeden bakan, bir ülkeden büyükelçi temsilci yer aldı.

Bakanlar

Gabon Dışişleri Bakanı Emmanuel Issoze Ngondet

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev

Maldivler İslam İşleri Bakanı Ahmed Ziyad

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri

Mozambik Bilim Teknoloji ve Eğitim Bakanı Jorge Olivio Penicela Nhambiu

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ahmed Gandour

Surinam Dışişleri Bakanı Niermala Badrising

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Aslov

Irak Bakan Yardımcısı Abdulhadi Al-Khırullah

Büyükelçi

Benin Büyükelçi Mouhaman Dambaba

Fotoğraftaki tek kadın

Güney Amerika’daki eski Hollanda sömürgesi Surinam’ın 54 yaşındaki Dışişleri Bakanı Niermala Badrising, İslam Zirvesi’nin aile fotoğrafındaki tek kadındı. Surinam Dışişleri Bakanlığı’nda 1989 yılından göreve başlayan Niermala Badrising, çeşitli pozisyonlar çalıştı. Badrising 12 Ağustos 2015’te de Dışişleri Bakanı oldu. Dün İslam Zirvesi’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmaları ile Türkiye’nin Eximbank kredisi olarak Surinam’a tahsis edebileceği meblağ ve enerji konuları ele alındı.