IŞİD'e karşı İstanbul merkezli İslam polisi çözümü

Türkiye 56 ülkede İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde teröre karşı güçlü işbirliği için İstanbul merkezli Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi önerdi. İslam Zirvesi'nden onay çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13. İslam Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler arasında bir polis birliği kurulması önerisinin kabul gördüğünü açıkladı. Erdoğan, “Terör tehdidiyle, arazide operasyon yürütmenin yanında, finans ve insan kaynaklarını kurutarak da mücadele etmek gerekiyor. Bunun için uluslararası işbirliği büyük önem taşıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında, teröre ve diğer suçlara karşı işbirliğini güçlendirecek, kurumsallaştıracak bir yapı oluşturulması isabetli olacaktır. Bu anlayışla, Türkiye olarak getirdiğimiz, İstanbul merkezli bir İİT Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi kurulması önerisi kabul gördü. Suudi Arabistan’ın öncülüğünde kurulan Teröre Karşı İslam İttifakı Girişimi’ni de destekleyerek, bunun etkin bir yapı haline dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre, İİT Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi projesi, üye ülkeler arasında, özellikle IŞİD gibi örgütlere karşı polis işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İstanbul’da kurulacak merkez, İİT’ye bağlı bir ihtisas birimi gibi çalışacak, sürekli bir irtibat noktası görevini üstlenecek, üye devletler arasında güvenlik alanında işbirliğinin yetersizliğini giderecek, uluslararası mevzuatın uygulanmasında eğitim işbirliği faaliyetleri yürütecek. Merkez bünyesinde, terörle mücadele dahil, birçok alanda çalışma grupları oluşturulacak.

İİT üyesi ülkeler arasında güvenlik bağlamında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ilk kez 2006 yılında İran’da bir toplantı yapılmıştı. Benzer toplantılar 2009’da Azerbaycan’da, 2013’te de Türkiye’de gerçekleştirildi. Türkiye, İİT ülkeleri arasında ortak polis birliği kurulmasını önerdi. Bu öneri, dünkü zirvede üye ülkeler tarafından kabul gördü.