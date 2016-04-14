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Erdoğan, İslam Zirvesi'nde Mısır'a teşekkür etti; Mısırlı bakan görevi devredip salonu terk etti

Mısır, darbeden sonra ilk kez 'bakan düzeyinde' Türkiye ile temas kurmuş oldu

14 Nisan 2016 16:43

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. İslam Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi'yi darbeyle devirdikten sonra Cumhurbaşkanı seçilen Abdelfettah El-Sisi'nin devlet başkanlığını yaptığı Mısır'a 'dönem başkanlığı dönemindeki çabalarından' dolayı teşekkür etti. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry görevi devrettikten sonra salonu terk etti.

Erdoğan Mısır hakkında şunları söyledi:


Öncelikle 12. İİT dönem başkanı Mısır'a çabaları için teşekkür ediyorum. Zirve toplantımızın temasını oluşturan adalet ve barış kavramlarının içini doldurmakta acele etmeliyiz. Dünyanın dört bir yanından mağdurların, mazlumların çığlıkları yükseliyor. Maalesef bu çığlıkların ve görüntülerin kahir ekseriyeti Müslümanlara aittir. İslam dünyası yüzünü İstanbul’a dönerek, buradan çıkacak güzel haberlere kulak verdiğini görüyorum, buna inanıyorum.

 

Darbe sonrası ilk kez bakan düzeyinde ziyaret

 

Sabah saatlerinde gelen Türkiye'ye gelen konuk bakan, toplantıya katılanlar için tahsis edilen Atatürk Havalimanı askeri meydandaki salon yerine, VİP Salonu’ndan çıkmıştı.

Bakanın gelmesiyle Mısır Arap Cumhuriyeti, 2013 Temmuz’unda darbeyle devrilen Muhammed Mursi döneminden sonra ilk kez “bakan düzeyinde” Türkiye ile temas kurmuş oldu.

 

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