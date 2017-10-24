İslam okulu selfie fetvası verdi

Hindistan'daki Müslümanlar üzerinde etkisi olan Darul Ulum Deoband adlı bir İslam okulu, bir selfie(özçekim) fetvası verdi. Fetvaya göre sosyal medyada selfie paylaşımları İslam'a uygun değil.

Darul Ulum Deoband'ın çekilen selfielerin sosyal medyadan paylaşılmasının İslam dinine uygun olmadığına yönelik fetvasının hem kadın hem de erkeler için geçerli olduğu belirtildi.

Hindistan ve Pakistan'da etkili Deobandi hareketinin okulları olan Darul Ulum Deoband'ın radikal İslamcı ideolojileri temsil ettiği kabul ediliyor. Söz konusu okulların en bilinen destekçileri arasında "Molla Ömer" olarak tanınan Taliban lideri Muhammed Ömer de yer alıyor.

Alman gazateci ve Afganistan uzmanı Willi Germund, 2010 yılında yayımladığı "Allah'ın misyonerleri" adlı kitabında Deobandi hareketinin hızlı şekilde yayıldığına dikkat çekmişti.

Germund kitabında, Deobandi hareketinin yaymaya çalıştığı cihat fikrinin sadece Pakistan ve Hindistan ile de sınırlı olmadığını vurgulamıştı.

Söz konusu hareketin üyelerinin artık Avrupa'da camileri olduğunu belirten Afganistan uzmanı, hareketin çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş, Malezya ve Endonezya gibi ülkelere de etkisinin yayıldığını belirtmişti.

KNA/GA/HS

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