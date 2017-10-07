İslam dünyasının önemli isimleri İZÜ'de bir araya gelecek 

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), 8-10 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu düzenleyecek. İslam dünyasına dair pek çok konunun masaya yatırılacağı sempozyum 3 gün boyunca alanında uzman düşünür ve yazarları bir araya getirecek.

Üniversite bünyesindeki İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi’nin düzenleyeceği Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu’na Müslüman toplumlar ve İslam düşüncesi üzerine yetkinlikleriyle uluslararası alanda tanınmış 17 farklı akademik kurumdan gelen akademisyenler katılacak. Üniversitenin Halkalı Yerleşkesinde gerçekleşecek etkinliğin teması \'Yeni bir Paradigma Oluşturmak ve Modern Problemleri Analiz Etmek\' olacak. Üç gün sürecek ve altı oturumdan oluşacak program 8 Ekim Pazar günü yapılacak açılış ile başlayacak. İlk gün oturumunda ’ümmet’ kavramının 21\'inci yüzyılda ne ifade ettiğini irdeleyen bir panel yapılacak. 9 Ekim’deki panellerde ise siyasi meşruiyet, hukukun üstünlüğü, Müslüman dünyanın karşılaştığı küresel problemler ele alınacak. Program 10 Ekim Salı günü Yahya Kemal Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan, Dr. Tarık Ramazan, Dr. John Esposito ve Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın katılacağı “Günümüzde İslam Dünyası” başlıklı kamuya açık bir oturumla kapanacak.

\"İSLAM DÜNYASININ ORTAK ÇIKARLARINI TARTIŞACAĞIZ\"

Sempozyumun kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getiren İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, \"Bu sempozyumda İslam dünyasının ortak çıkarlarını tartışacak, potansiyelini ortaya çıkaracak, küresel güçlerle nasıl daha sağlıklı ilişkiler kurabileceğimizi konuşacağız. Ekonomiden kültüre, siyasetten finansa, kadınların İslam dünyasındaki yetkinliklerini nasıl artırabilirize kadar birçok meseleyi ele alacağız\" dedi.

\"İSLAM DÜNYASININ EN ÖNEMLİ POTANSİYELİ GENÇ NÜFUSU\"

Sempozyuma İslam dünyasının önemli ilim adamlarıyla birlikte Amerika\'dan Avrupa\'dan da katılımın olacağını söyleyen Prof. Dr. Bulut, \"Georgetown Üniversitesi\'nden Dr. John Esposito ile Jonathan Brown, Oxford Üniversitesi\'nden Dr. Tarık Ramazan ve İslam dünyasının değişik ülkelerinden alanında uzman isimlerle ülkemizdeki önemli ilim adamları burada olacak. Zaten konferansın bir diğer boyutu da meseleye Türkiye merkezli bakmak ve Türkiye\'nin sahip olduğu potansiyeli daha etkin kullanma noktasında Türkiye\'yi iyi bilen akademisyenlerden destek almak\" diye konuştu.

Prof. Dr. Bulut konuşmasını ,\"Temel olarak içinde bulunduğumuz coğrafyanın durumunu ele alacağız. Ülkelerin siyasal durumlarını, hukuk yapılarını, demokrasiye ilişkin alt yapılarını tartışacağız. Ekonomik olarak İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu, dünya ile ekonomik ilişkileri, küresel güçlerle ekonomik ve paylaşım ilişkilerini bu anlamda İslam dünyasının sahip olduğu potansiyelleri tartışacağız. Başta İslami finans olmak üzere, finans düzenini ve finansal ilişkileri, İslam dünyasının ekonomik kalkınmasını ve kültürel anlamda da atılıma geçmesini her açıdan masaya yatıracağız. Sosyal meseleleri, işsizlik durumunu ve eğitim konusunu konuşacağız. Eğitim konusu bizim için çok önemli. Çünkü İslam dünyasının en önemli potansiyeli genç nüfusu yani insan kaynağı. Bu kaynağın eğitimi ve geleceğe daha iyi hazırlanması için neler yapabileceğimizi konuşacağız\" sözleriyle sürdürdü.

İçinde bulunulan coğrafyada yaşanan krizlere de değineceklerini belirten Prof. D. Bulut, \"Başta Irak ve Suriye olmak üzere bu kriz bölgeleri de çok önemli. İçinde bulunulan bu krizlerin aşılması konusundaki imkanlar, fırsatlar, küresel güçlerle ilişkiler, bölge güçleri arasındaki iş birliklerinin tartışılması yani uluslararası ilişkiler boyutu da derinlemesine ele almak lazım\" diye konuştu.

Tüm bu konuları 3 gün boyunca tartışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Bulut, \"Bu sempozyumla İslam dünyasının daha iyi bir noktaya gitmesi, küresel güçlerle daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesine ön ayak olmak istiyoruz\" dedi.

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