İslam dünyası bilim adamları müfredat taslağında; Einstein ile El-Kindi fizikte yan yana

İslam dünyası bilim adamları El Hazini, El Cezeri, El-Kindi’nin bilimsel çalışmaları fizikte anlatılacak. Modern Fizik ünitesinde Albert Einstein’ın Özel İzafiyet Teorisi’nin temel varsayımları ve El-Kindi’nin ‘zamanın göreli olduğuna’ ilişkin görüşleri aktarılacak. Birçok deste olduğu gibi fizikte de öğrencilerde farkındalık oluşturulması iddiasıyla hedeflenen değerler arasında sevgi, sabır, çalışkanlıkla birlikte vatanseverlik de bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırladığı taslak öğretim programlarına görüş ve öneri almaya devam ediyor. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, tartışmaya açılan ortaöğretim (lise) müfredatında, Newton, Einstein, Maxwell’in yanı sıra derste Doğu dünyası bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilecek. 9’uncu sınıfta 'Madde ve Özellikleri' ünitesinin madde ve özkütle başlığında 'El-Hazini ve El-Biruni'nin özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalara kısaca’ değinilecek. ‘Kuvvet ve Hareket‘ ünitesinin ‘Newton’ın Hareket Yasaları’nın anlatıldığı derste, maddenin eylemsizlik özelliği örneklerle açıklanacak. İbn-i Sina’nın eylemsizlik kavramı hakkında yaptığı çalışmalarla ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanacak.

El Cezaeri ile denge

10’uncu sınıfta basınç konusu verilirken, basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun, sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenler anlatılacak. El-Cezeri’nin sıvıların basınç kuvvetlerinden yararlanarak yürüttüğü hidrostatik denge ve Farabi’nin ses dalgalarıyla ilgili çalışmalarına değinilecek. Mimar Sinan’ın eserlerinde uyguladığı akustik özellikler anlatılacak. ‘Mercekler’ konusunun işlendiği derste de gözde görüntü oluşumu olayı optik yasalar kullanılarak açıklanacak. Konu başlığı kapsamında İbn-i Heysem ve İbn-i Rüşd’ün optik sistemler üzerinde yaptığı çalışmalara yer verilecek.

Ali Kuşçu ve Uluğ Bey

Öğrencinin ‘Yaşamı kolaylaştırmak amacıyla basit makinelerden oluşan güvenli bir sistem’ tasarlamasının beklendiği derste, El-Cezeri ve Beni Musa Kardeşler’in kaldıraçlar ve otomatlar gibi mekanik sistemlerle ilgili çalışmaları anlatılacak. 12’nci sınıfta ‘Kepler kanunları’nda Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili çalışmaları verilecek. ‘Modern Fizik’ ünitesinde işlenen ‘Özel Görelilik’ başlığında Einstein’ın Özel İzafiyet Teorisi’nin temel varsayımları ifade edilecek. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarının açıklanacağı derste, El-Kindi’nin ‘Zamanın göreli olduğuna’ ilişkin görüşlerine yer verilecek.

Vatanseverlik de var

Birçok deste olduğu gibi fizikte de öğrencilerde farkındalık oluşturulması hedeflenen değerler arasında sevgi, sabır, çalışkanlıkla birlikte vatanseverlik de bulunuyor. Ünitelerdeyse büyük bir değişiklik olmadı. 9’uncu sınıfa 6 saatlik ‘Elektrostatik’in eklenmesiyle ünite sayısı 6’ya çıktı. 10’da ‘Elektrik ve Manyetizma‘ ile ‘Basınç ve Kaldırma Kuvveti’ üniteleri yer değiştirdi. Yılın ilk ünitesi ‘Elektrik ve Manyetizma’ oldu. 9 ve 10’uncu sınıfta öngörülen ders saati yıllık 72 olarak korundu. 11’in ünitelerinde değişiklik yapılmadı. 12’de ‘Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite’ ünitesi, ‘Atom Fiziği ve Nükleer Fizik’ adını aldı. 11 ve 12’de yıllık ders saati 144 ile sabit kaldı.

Müfredat okullar yapmalı

Bahçeşehir Okulları’nın ‘Yeni Müfredat Eğitimde Neleri Değiştiriyor’ çalıştayında altyapı eksikliklerinin belirlenmesi ve öğretmen hizmet içi eğitiminin ele alınması gerektiği vurgulandı. Eğik el yazısının kaldırılmaması ise eleştirildi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, “ABD’de 50 eyalette müfredat farklı. Ama ortak değerleri herkes kabul eder. Okullar olarak müfredatımızı kendimiz yapmalıyız. Bunu yaptığımızda hedeflenen noktaya geliriz. Okulların sorumluluk alması lazım” dedi.