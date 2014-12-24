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Yaşam

İŞKUR'un önerdiği işi kabul etmeyenlerin sosyal yardımları azaltılacak

İŞKUR tarafından üç kere iş önerildiği halde çalışmayan ve bu önerileri kabul etmeyen kişilere yapılan sosyal yardımlar, kademeli olarak azaltılacak

24 Aralık 2014 12:02

Hükümet tasarruf önlemleri çerçevesinde sosyal yardımlara da el atıyor. Geçen yıl 20 milyar lirayı aşan doğrudan yardımların etkin kullanımı konusunda da çalışma başlatıldı. Yardım alanların bir kısmının engelliliği, yaşı gibi nedenlerle sürekli yardıma muhtaç olduğu, bir kısmının ise işsizlik gibi nedenlerle geçici olarak yardım aldığı değerlendirildi. Geçici desteğe ihtiyaç duyanların hızla yeniden işgücü piyasasına dönmesi sağlanacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 3 kez iş önerildiği halde kabul etmeyenin sosyal yardımları kademeli olarak azaltılacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bu amaçla, İŞKUR tarafından üç kere iş önerildiği halde çalışmayan ve bu önerileri kabul etmeyen kişilere yapılan sosyal yardımlar, kademeli olarak azaltılacak. Ancak, yardımdan yararlanan kişilerin çocuklarının kesintiden zarar görmemesine dikkat edilecek. Bunun için de örneğin çocuk okula gidiyorsa ya da daha küçük çocuklar düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçiriliyorsa, şartlı olarak çocuklara yardım sağlanmaya devam edilecek.

 

Çalışan sayısına göre kamu binalarının kaç metrekare olacağı belirlenecek

 

Kamu binaları ve araç kiralamalarında yeni önlemler geliyor. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının çok üzerinde bina almaları ve kiralamalarını önlemek amacıyla, çalışan sayısına göre kamu binalarının kaç metrekare olacağına ilişkin standartlar belirlenecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan dönüşüm programlarında yer alan kamu binaları yapımı ve kiralamaları ile araç kiralamalarına ilişkin eylemlerin ayrıntıları belli olmaya başladı. Kamu kurumlarının kimi yerlerde ihtiyacının çok üzerinde bina yaptırması ya da yüksek kira bedelleri ödemesini önlemek amacıyla özel standartlar belirlenecek.

Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde sürdürülen çalışma çerçevesinde kamu binalarının çalışan başına kaç metrekare olması gerektiği hususunda standartlar saptanacak. Belirlenen kriterler yeni bina yapımı ve kiralamalarında uygulanacak ve zaman içinde tüm kamu binalarının bu standartlara yaklaştırılması sağlanacak.

 

Lüks araba kiralanmayacak

 

Yeni düzenlemeye göre araç kiralamalarında lüksten kaçınılacak. Hesaplamalara göre, lüks araçların şoförüyle birlikte kiralanması, devlete satın almaya göre çok daha pahalıya mal oluyor. Bu nedenle daha çok normal araçların kiralanması bu sırada özellikle lüksten uzak durulması planlanıyor.

 

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