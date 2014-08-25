İŞKUR'un 36 bin liralık hibesini kimse istemedi

İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere için başvuru yapan olmadığını açıkladı.

Ayçiçek, "Engellilere Karşılıksız Hibe"nin, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engellilere verileceğini söyledi ve ekledi:

"Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere toplamda 36 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecek."

Son tarih 12 Eylül

"Engellilere Karşılıksız Hibe"den yararlanmak isteyen engelliler, www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberi’nde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlayacakları projeleri, 12 Eylül 2014 tarihine kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine istenilen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilebilecekler.