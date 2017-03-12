İŞKUR derledi; hangi meslek grubuna, ne kadar çalışan aranıyor?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mevcut açık iş sayısı en fazla olan 30 mesleği derledi.

12 Mart tarihli İŞKUR verilerine göre, aktif açık iş sayısı 94.187. En fazla açık olan meslek dalı ise, 4075 kişi ile satış danışmanlığı oldu.

İşte en fazla çalışan aranan 30 meslek grubu...

Forklift Operatörü

Açık iş sayısı: 498

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Açık iş sayısı: 510

CNC Torna Tezgahı Operatörü

Açık iş sayısı: 515

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)

Açık iş sayısı: 522

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı

Açık iş sayısı: 528

Beden İşçisi (Temizlik)

Açık iş sayısı: 602

Pazarlamacı

Açık iş sayısı: 652

Elektrik Teknisyeni

Açık iş sayısı: 659

Bulaşıkçı (Stevard)

Açık iş sayısı: 693

Ambar/Depo Görevlisi

Açık iş sayısı: 754

Aşçı Yardımcısı

Açık iş sayısı: 766

Elektrikçi (Genel)

Açık iş sayısı: 841

Aşçı

Açık iş sayısı: 899

Konfeksiyon İşçisi

Açık iş sayısı: 1139

Gaz Altı Kaynakçısı

Açık iş sayısı: 1189

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Açık iş sayısı: 1277

Ön Muhasebeci

Açık iş sayısı: 1283

Reyon Görevlisi

Açık iş sayısı: 1289

Beden İşçisi (İnşaat)

Açık iş sayısı: 1351

Şoför-Yük Taşıma

Açık iş sayısı: 1352

Sekreter

Açık iş sayısı: 1487

Kasiyer

Açık iş sayısı: 1574

Büro Memuru (Genel)

Açık iş sayısı: 1664

Makineci (Dikiş)

Açık iş sayısı: 2059

Turizm Ve Otelcilik Elemanı

Açık iş sayısı: 2661

Güvenlik Görevlisi

Açık iş sayısı: 2709

Temizlik Görevlisi

Açık iş sayısı: 3113

Garson (Servis Elemanı)

Açık iş sayısı: 3137

Satış Danışmanı

Açık iş sayısı: 4075

Beden İşçisi (Genel)

Açık iş sayısı: 21267