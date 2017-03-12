İŞKUR derledi; hangi meslek grubuna, ne kadar çalışan aranıyor?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mevcut açık iş sayısı en fazla olan 30 mesleği derledi.
12 Mart tarihli İŞKUR verilerine göre, aktif açık iş sayısı 94.187. En fazla açık olan meslek dalı ise, 4075 kişi ile satış danışmanlığı oldu.
İşte en fazla çalışan aranan 30 meslek grubu...
Forklift Operatörü
Açık iş sayısı: 498
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Açık iş sayısı: 510
CNC Torna Tezgahı Operatörü
Açık iş sayısı: 515
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
Açık iş sayısı: 522
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı
Açık iş sayısı: 528
Beden İşçisi (Temizlik)
Açık iş sayısı: 602
Pazarlamacı
Açık iş sayısı: 652
Elektrik Teknisyeni
Açık iş sayısı: 659
Bulaşıkçı (Stevard)
Açık iş sayısı: 693
Ambar/Depo Görevlisi
Açık iş sayısı: 754
Aşçı Yardımcısı
Açık iş sayısı: 766
Elektrikçi (Genel)
Açık iş sayısı: 841
Aşçı
Açık iş sayısı: 899
Konfeksiyon İşçisi
Açık iş sayısı: 1139
Gaz Altı Kaynakçısı
Açık iş sayısı: 1189
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Açık iş sayısı: 1277
Ön Muhasebeci
Açık iş sayısı: 1283
Reyon Görevlisi
Açık iş sayısı: 1289
Beden İşçisi (İnşaat)
Açık iş sayısı: 1351
Şoför-Yük Taşıma
Açık iş sayısı: 1352
Sekreter
Açık iş sayısı: 1487
Kasiyer
Açık iş sayısı: 1574
Büro Memuru (Genel)
Açık iş sayısı: 1664
Makineci (Dikiş)
Açık iş sayısı: 2059
Turizm Ve Otelcilik Elemanı
Açık iş sayısı: 2661
Güvenlik Görevlisi
Açık iş sayısı: 2709
Temizlik Görevlisi
Açık iş sayısı: 3113
Garson (Servis Elemanı)
Açık iş sayısı: 3137
Satış Danışmanı
Açık iş sayısı: 4075
Beden İşçisi (Genel)
Açık iş sayısı: 21267