İŞKUR 2015'te 850 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, bu yıl 850 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İşverenler, İşbaşı Eğitimi Programı'ndan eleman aldıkları zaman birtakım teşviklerden yararlanacak" dedi.

Özkan, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki işe yerleştirme rakamlarının artmasında büyük rol oynadıklarını kaydederek, 2013'te 690 bin olan işe yerleştirme rakamının geçen yıl 701 bine ulaştığını söyledi.

İŞKUR'un yaptığı çalışmalar neticesinde 2015'in ilk 2 ayında 173 bin kişinin işe yerleştirildiği bilgisini veren Özkan, "Arzu ettiğimiz şey, doğru kişileri doğru işlere yönlendirerek, iş gücü piyasasına katkı sunmak istiyoruz. 2015 yılı işe yerleştirme hedefimiz 850 bin. İnşallah yıl sonunda bu rakama ulaşırız" diye konuştu.

Özkan, işsizlik rakamlarının her ay TÜİK tarafından açıklandığını anımsatarak, "TÜİK, Eurostat göstergeleri dikkate alınarak, diğer ülkeler bu ölçümleri nasıl yapıyorsa o şekilde işsizlik rakamlarını yayımlıyor. TÜİK rakamlarına göre, 2014 yılı işsizlik rakamı 9,9. Aylar bazında baktığımızda ise son ay işsizlik verisi 10,9 olarak açıklandı. Yaptığımız çalışmalarla bu rakamları düşürerek, daha çok vatandaşımızı iş sahibi yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

'Vatandaşlarımız, bu süreçte deneyim sahibi oluyor'

"İşverenlerin aradığı nitelikte eleman yetiştirme konusu çok önemli" diyen Özkan, meslek ve tecrübe kazandırmak için program üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Özkan, iş arayan ve tecrübesi olmayan insanların 6 ay süreyle işbaşı programlarından faydalandığını kaydederek, "Vatandaşlarımız, bu süreçte mesleğe ilişkin deneyim sahibi oluyor. Bu program bittiğinde de iş gücü piyasasına daha rahat giriyorlar. 'Ben şurada şu kadar süre işbaşı programında bulundum, bunun sonunda şu niteliklere sahibim' deyip, piyasada daha nitelikli hale gelebiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.