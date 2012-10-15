İŞKUR, 100 kişiden 37'sine iş buldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'ne göre Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) yapılan her 100 iş başvurusundan 37,2'si karşılık buldu.

Konuya ilişkin TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, İstihdam İzleme Bülteni'nin 10. sayısı yayımlandı.

Bültene göre iş bulmak için İŞKUR'a başvuranların sayısı, yılın 7 ayında aylık 103 bin kişiye ulaştı. Geçen yıl bu sayı aylık 94 bin civarında gerçekleşmişti. Böylece ortalama başvurular yaklaşık yüzde 10 arttı.

Aynı dönemde İŞKUR'a bildirilen açık iş sayısının aylık ortalaması ise 65 bine çıktı. Bu sayı 2011'de aylık ortalama 55 bin dolayındaydı.

Verilere bakıldığında, iş arayanlardan, açık işlere uygun olanlardan ayda ortalama 38 bin kişinin işe yerleştirildiği belirlendi. Bu da İŞKUR'a yapılan her 100 iş başvurusundan 37,2'sinin karşılık bulması anlamına geliyor. Söz konusu oran, geçen yıl yüzde 32,6 seviyesindeydi.

İşsizlik ödeneği alanların sayısı yüzde 15,4 arttı

TEPAV'ın bültenine göre, bu yılın Mayıs ayı itibariyle İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almaya hak kazananların sayısı ise yüzde 15,4 oranında artarak 24 bin 243'e ulaştı.

İşsizlik ödeneği alanların yaklaşık 7 bin 850'si İstanbul, 2 bini İzmir, bin 600'ü Bursa ve bin 550'si Ankara'da bulunuyor.