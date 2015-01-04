İskoçya'da yük gemişi battı; 8 kişi kayıp

İtalya'nın ardından bir gemi kazası haberi de İskoçya'dan geldi. Çimento taşıyan bir yük gemisi batmış halde bulundu. Gemideki 8 kişiden haber yok.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İskoçya'da batan yük gemisi, yakınından geçen bir feribot tarafından fark edildi. Olayın ardından sahil güvenlik ekipleri alarma geçti.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen 8 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Yetkililer olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin batmış olabileceğini belirtiyor.