İtalya'daki gemi yangınında ailesini arayıp 'filikaya bindim' diyen Türk'ten haber alınamıyor

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Adriyatik’te yanmaya başlayınca yolcuların tahliye edildiği Norman Atlantic’ten kurtulanların sayısının 477 olduğunu açıkladı. İtalyan basını, kurtulan 98 kişinin ise hala nerede olduğunun bilinmediğini, 98 yolcunun sırrı sözleriyle haberlerine taşıdı. Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye’de çıkan 4 Türk yolculunun kayıp olduğu haberinin doğru olmadığını belirterek, sadece Havise Savaş’la birlikte seyahat eden Dr. Hakan Akkaya’dan hala haber alınamadığını açıkladı.

Bu arada ifade veren İtalyan kaptan, yangının ardından alarm verdiklerini belirtse de, savcılığa bilgi veren yolcuların hepsi, alarm verilmediğini söyledi.

Türk diplomatik kaynaklar, Pazar Sabahı meydana gelen olayda hayatını kaybeden 11 kişi arasında yer alan ve cansız bedeninin denizde bulunduğu belirtilen Havise Savaş’ın (50) cenazesinin Bari kentindeki bir morgda tutulduğu bilgisini verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın ulaştığı bir diplomat, yılbaşı tatili olması sebebiyle Bari Savcılığı’ndan bugün bilgi alınamadığını, ancak prosedür gereği otopsisinin yapılmasının ardından Savaş’ın cenazesinin en kısa zamanda Türkiye’ye gönderilmesini sağlayacaklarını söyledi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, üzerinden kimlik çıkan Savaşla birlikte 9 cesedin denizden alındığını, ancak 2’sini halen bulamadıklarını açıklamıştı.

Akkaya, ‘filikaya bindim’ diye ailesini aramış

Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye’de çıkan 4 Türk yolculunun kayıp olduğu haberinin doğru olmadığını belirterek, sadece Havise Savaş’la birlikte seyahat eden Dr. Hakan Akkaya’dan hala haber alınamadığını açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, irtibat halinde oldukları Akkaya’nın ailesinden edindikleri bilgiye göre, Akkaya, kazanın olduğu gün ailesini telefonla arayarak, filikaya bindiğini söyledi. Ancak bundan sonra Akkaya’ya bir daha ulaşılamadı.

Gemiden kurtarılan Türk yolcuların büyük bölümü İtalya’ya ulaştırılmış, bunlardan 31’i dün akşam Brindisi’den kaldırılan THY’nin özel seferiyle İstanbul’a gönderilmişti. Kalanlar ise kendi imkanlarıyla hareket etmeyi tercih etmişti.13 Türk yolcu da, Yunanistan’a oradan da Türkiye’ye götürülmüştü.

98 yolcunun sırrı

Bu arada, Yunanistan ve İtalya arasında, gemideki yolcu sayısı, kaç kişinin kurtarıldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Olayı soruşturan Bari Başsavcılığı, gemide 499 yolcu olduğunu, bunlardan 11inin öldüğünü resmen açıklamıştı.

İtalyan ANSA haber ajansı, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının, kurtarılan 477 yolcunun isim listesini, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Bari Savcılığı ve Yunanistan hükümetine teslim ettiğini duyurdu. Aynı ajans, böylece rakamların netleşmesinin kolaylaştığını yazdı.

Bari Başsavcısı Giuseppe Volpe, 98 yolcuya ise henüz ulaşılamadığını söyledi.

ANSA, 390 kazazedenin, helikopterler ve gemilerle Yunanistan ve İtalyanın liman kentlerine ulaştırıldığını, ancak kalanların nerede olduklarına dair bir gizem yaşandığını yazdı.

Yetkililer, söz konusu 98 kişinin, kurtarıldıktan sonra bir yük gemisine alınmış olabileceğini, ancak akıbetlerini bilmediklerini açıkladı.

Yunanistan makamları ise, ölü sayısını en fazla 18 olarak düşündüklerini kamuoyuyla paylaştı.

İtalyan basını, 98 yolcunun sırrı başlığını kullandı.

Gemiden cesetler çıkabilir

Kısmen yanan ve savcılık tarafından el konan Norman Atlantic feribotu, Arnavutlukun Saseno (Sazan) Adası yakınlarındaki Vlore Körfezinin 2 deniz mili açığında tutuluyordu.

İtalyan makamları, bu ülkenin yaklaşık 60 deniz mili uzaklığında bulunan geminin, soruşturma kapsamında inceleme yapılmak üzere İtalya’nın Brindisi Limanına çekilmek için römorkörler eşliğinde yola çıkarıldığını duyurdu.

Savcılık, yarın sabah İtalya’ya ulaşması beklenen geminin içinde de cesetler bulunabileceğini belirtti. Bu nedenle Bari Başsavcısı Giuseppe Volpe, yaşamını yitirenlerin net sayısını, gemide yapacakları incelemelerin ardından söyleyebileceklerini kaydetti.

Savcılığa ifade veren ve gazetecilere açıklama yapan birçok yolcu, yangın çıktıktan sonra gemide alarm çalmadığını, duydukları Duman kokusuyla birbirlerini uyandırdıklarını anlatmıştı.

İtalya’daki Bari, Brindisi ve Lecce savcılıkları da gemideki yangın ve ölümlerden dolayı soruşturma açmıştı.

Savcılık, geminin İtalyan Kaptanı Giacomazzi ve Armatör Carlo Visentiniyi, ölümle sonuçlanan deniz kazasına yol açma ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olma suçlarıyla itham ediyor.

Önceki akşam İtalya’ya ulaştırılan Kaptan Giacomazzi, Bari savcılığında 5 buçuk saat ifade verdi.

Basına yansıyanlara göre kaptan, yolcuların panik yaşamaması için ilk alarmı mürettebata yönelik verdiğini, daha sonra da tüm gemide zamanında alarm verildiğini söyledi.

Ancak yolcular, hiçbir şekilde alarm duymadıklarını ifade ediyor.

Çizme basınında çıkan haberlerde, Norman Atlantic’in kapasitesinden fazla araç (200 kadar) ve yolcu taşıdığı da öne sürüldü.

Nitekim, gemiden tahliye edilen bazı yolcular da yaptıkları açıklamalarda bu iddiayı dile getirmişti.

Norman Atlantic’in sahibi Anek Lines’a ait Yunanistan-İtalya seferini yapan Ierapetra L. adlı başka bir feribotunda da 30 Kasımda makine dairesinde yangın çıktığı ve bunu mürettebatın söndürdüğü ortaya çıktı.