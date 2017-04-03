T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

İskoç bisikletçiden 80 günde devr-i âlem

Mark Beaumont, günde 16 saat bisiklet sürerek toplam 29 bin kilometre yol kat edecek. Günde 386 kilometre gitmesi gereken Beaumont dünya turu boyunca 640 bin kalori alacak.

03 Nisan 2017 19:22

İskoçyalı uzun mesafe bisikletçisi Mark Beaumont, dünyanın çevresini 80 günde dolaşarak yeni bir dünya rekoru kırmayı planladığını açıkladı.

Beaumont 9 yıl önce 29 bin kilometreyi 194 günde kat etmişti.

Şimdiki rekor, 123 günle Yeni Zelandalı bisikletçi Andrew Nicholson'a ait.

34 yaşındaki Beaumont'un 2 Temmuz'da başlayacağı rekor denemesinde hedefini tutturabilmesi için günde 16 saat bisiklet sürerek 386 kilometre yol kat etmesi gerekiyor.

Beaumont, güne sabah 4'te başlayacak, her dört saatte bir yarım saat mola verecek.

Rekor denemesinde Beaumont'a teknisyeni, beslenme uzmanı, fizyoterapisti ve idari işlerine bakacak yardımcısı eşlik edecek.

Beaumont'un günde 8000 kalori alması gerekiyor.

Paris'ten başlayan güzergah, Avrupa, Rusya, Moğolistan ve Pekin, buradan Avustralya, Yeni Zelanda, Alaska, Lizbon ve Madrid'i kapsıyor.

Dünya turu kuralları uyarınca bisikletçilerin 29 bin kilometre mesafe kat etmesi ve gezegenin iki zıt noktasından geçmesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mark BeaumontGündeBeaumontYeni ZelandalıAndrew NicholsonTemmuzAvrupa Rusya MoğolistanPekinAvustralya Yeni Zelanda Alaska LizbonMadrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24