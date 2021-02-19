İskilipli Atıf anmasına CHP'den tepki: AKP, ordumuzun tarihine hakaret edenleri ödüllendirmekten de geri kalmıyor

Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. yılında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AKP'lilerin katılımıyla mezarı başında anılmasına tepkiler sürüyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis kürsüsünde Teali İslam Cemiyeti’ne ait bildiriyi göstererek, “AKP tüm iktidarları süresince ordumuzun tarihine, felsefesine ve komutanlarına kadar hakaret edenleri ödüllendirmekten de geri kalmıyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Adıgüzel, Milli Mücadele karşıtı İskilipli Atıf’ın üyesi olduğu Teali İslam Cemiyeti’ne Yunan uçakları tarafından Anadolu’ya atılan bildirileri göstererek, “AKP tüm iktidarları süresince ordumuzun tarihine felsefesine ve komutanlarına kadar hakaret edenleri ödüllendirmekten de geri kalmıyor. Kim gibi? ‘Türk ordusu değil de keşke Yunan galip gelseydi’ diyen Mısıroğlu meczubu gibi” dedi.

"Mustafa Kemal'i öldürmek farzdır"

İskilipli Atıf’ın, Mustafa Kemal Atatürk’e “Eşkıya” dediğini belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

“İskilipli Atıf gibi hainleri valiniz, genel başkan vekiliniz kutsuyor. İskilipli'nin önce ikinci başkanı, sonra da başkanı olduğu İngiliz işbirlikçisi Teali İslam Cemiyeti, Milli Mücadele karşıtı çok ağır bir bildiri hazırlıyor ve orijinali bu olan bildiri 30 Ağustos 1920'de Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılıyor. Orjinali burada işte size bir ihanet vesikası. Bu bildiride Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye’ye kudurmuş haydutlar, Çanakkale'de Anadolu'da düşmana direnenlere ‘İngiltere ve Fransa gibi muazzam devletlere meydan okuyorlar. Bu yüzden İngilizleri kızdırıp üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Yunanlılara fazla zayiat verdirmek hayırlı ve menfaatli olmaz. Mustafa Kemal'i öldürmek farzdır' diyor. Meclisin milletin kürsüsünden sesleniyorum. Eğer bu ihanet bildirisine katılan varsa katlayıp yaka cebine koysun. O beden bu ihanete yakışır. Kuvayi Milliye kimdir Türk ordusudur.”

“İskiliplilere mersiye Ali Kemallere methiye düzen günümüzün mütareke basını Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına her türlü hakareti yaparken bırakın cezayı ödüllendiriliyor.”

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