Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den İskilipli Atıf tepkilerine cevap: Milletin vicdanında suçsuzdur

Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. yılında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AKP'lilerin katılımıyla mezarı başında anılmış ve anma tepki çekmişti. Vali Çiftçi gelen tepkiler üzerine “Serçeden korkan darı ekmez” yanıtını verdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile Kuvayi Milliye’ye düşmanlık yapan İskilipli Atıf anmasına katılması nedeniyle eleştirilmesine karşı kendisine destek verenlere teşekkür ederken, eleştirilere de cevap verdi. Vali Çiftçi, İskilipli Atıf'ın Kuvay-ı Milliye’ye karşı olmadığını aksine İstiklal Savaşı'na katılanları mücahit olarak nitelendirdiğini öne sürerek, “Anadolu hareketi aleyhine bildiri hazırlamamıştır, imzalamamıştır, İngiliz ve Yunanlılarla birlik olmamıştır” iddiasında bulundu.

Vali, anmaya katılmasını haberleştiren gazetecileri sosyal medya hesabından engelledi.

"İtibarı iade edilecek"

Açıklamasının devamında, kendisine yapılan eleştiriler için “Serçeden korkan darı ekmez” diyen Vali Çiftçi, İskilipli Atıf'ı şu sözlerle savunmaya devam etti:

"Tarihi gerçekler ışığında İskilipli Muhammed Atıf Efendi milletin vicdanında suçsuzdur, hain değildir, Kuvay-ı Milliye’ye karşı değildir, İstiklal Savaşına katılanları fisebilillah mücahit olarak nitelendirmiştir, Anadolu hareketi aleyhine bildiri hazırlamamıştır, imzalamamıştır, İngiliz ve Yunanlılarla birlik olmamıştır.

Elbet bir gün hakikat güneşi doğacak ve Muhammed Atıf Efendi hakkında yapılan tezvirat def ü ref olacaktır. Yine ümit ediyorum ki, bir gün, itibarı iade edilecek ve milletimiz nezdindeki şerefli hatırası kıyamete kadar tertemiz yaşamaya devam edecektir."