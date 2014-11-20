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İSKİ 'dört gün su yok' dedi, vatandaş isyan etti, Kadir Topbaş devreye girdi

İSKİ, Anadolu Yakası'nda 4 gün boyunca suyun kesileceğini açıklamıştı

20 Kasım 2014 14:18

İSKİ'nin açıkladığı ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 4 gün su kesintisine yol açacağı belirtilen Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri Trafo Merkezi'ndeki çalışma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla durduruldu.

İBB'den yapılan açıklamada "Başkan Topbaş, sözkonusu çalışmanın su kesintisine mahal verilmeden yapılması amacıyla yeniden planlanması için İSKİ Genel Müdürlüğü'ne talimat verdi. Çalışmanın nasıl ve ne zaman yapılacağı İSKİ tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak" denildi.

İSKİ'nin Anadolu Yakası'nda 24 ile 28 Kasım tarihleri arasında 4 gün boyunca suyun kesileceğine yönelik açıklaması sonrası, vatandaşlar tepkisini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla gösterdi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle:

 

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