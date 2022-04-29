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İSKİ'den Bakan Varank'a: Suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısı 400 bin değil, 30 bin 665

 “Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz. İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın” demişti

29 Nisan 2022 12:38

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğu ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.
 
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iddiaları üzerine İstanbul'da suyu kesilen abone sayısı ile ilgili bilgi verildi.
 
Açıklamada İstanbul’da borcundan dolayı suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısının 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla, 30 bin 665 olduğu belirtilerek “Bu sayı İSKİ'nin 6 milyon 800 bin olan toplam abone sayısı dikkate alındığında binde 4.5 civarında bir orana denk gelmektedir” denildi.
 
Açıklamada İstanbul’daki su birim fiyatının, insani su hakkı kapsamında verilen ücretsiz su da dikkate alındığında, 30 büyükşehir belediyesi arasında 18. sırada olduğuna dikkat çekilerek “İstanbul’da su, diğer illere göre nispeten daha ucuzdur” ifadelerine yer verildi.
 

Varank, elektrik faturasını ödemeyen ve karanlıkta kalma eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği faturalara ilişkin, “Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz. İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın” demişti.

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