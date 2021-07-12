 İSKİ’den 9 saatlik su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile Ümraniye’de su kesintisi olacağını duyurdu.

İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile bazı noktalarda su kesintisi yaşanacağını duyurdu. O noktalar ise Ümraniye ilçesinin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu Mahalleleri. (İHA)