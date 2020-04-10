İskenderun Kadın Platformu: Berfin Özek'in davasını takip edeceğiz

İskenderun Kadın Platformu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğraya ve şikâyetinden vazgeçen Berfin Özek hakkında yeni bir açıklama yaptı. Özek'in şikâyetini geri çekmesinin ardından davayı takip etmeyeceklerini açıklayan platform, davayı takip edeceklerini duyurarak, "Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin'in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz" dedi

Berfin Özek'in Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesi ve İskenderun Kadın Platformu'nun davayı takip etmeyeceklerini açıklamasının ardından, başta kadınlar olmak üzere kamuyounda Berfin Özek'e dayanışma mesajları verildi. İskenderun Kadın Platformu açıklaması ise tepkiyle karşılandı. Platform tepkilerin ardından aileden vekaletname aldıklarını ve davayı takip edeceklerini duyurdu.

İskenderun Kadın Platformu'nun açıklaması şu şekilde:

"Asitli saldırı mağduru Berfin Özek in şikayetinden vazgeçmesi ve bununla ilgili yaptığımız basın açıklamasında niyetimizden farklı algılamalar oluştuğu için yeni bir açıklama yapmaya zorunluluğu hissettik.

İskenderun Kadın Platformu olarak hem erkek yargıya hem toplumsal cinsiyet rollerine hem erkek egemenliğine karşı bu dayanışmayı örerken, bu süreci yürütürken zorlandık. Bu olayda şiddet karşısındaki tavrımız salt Berfin’le tanımlanacak bir mücadele değil. Bu süreci örerken zorlandık, yıprandık. Diğer şiddet olaylarındaki gibi dört dörtlük öremedik.

Eksik kalan kısımlar muhakkak vardır. Çünkü biz kampanya ile sosyal medyayı deneyimlemiş olduk. Bu süreç kendimizi sorguladığımız ve buradan öğrenerek çıkmak istediğimiz bir süreçtir. Bizler erkek yargıya, tüm toplumsal cinsiyet mekanizmalarına karşı birlikte daha nasıl güçlü olabiliriz.

Burada sorgulanması gereken şey bir kadının faili affetmesi değil. Tüm toplumsal rollerin yargının af yasasından yararlanarak çıkacak onlarca failin bu şiddetin devlet eliyle nasıl devam ettirilmek istendiği gerçeği. Bunu yol arkadaşlarımızın eleştiri ve katkılarıyla sürdüreceğiz.

Biz dün Fatma’nın, Esra’nın, Beren’in katillerinin cezalandırılması için, Havva’nın şiddet karşısında öz savunma hakkının meşruluğunu ispatlamak için, babası tarafından öldürülün Mert’in katilinin ceza almasını sağlarken, trans arkadaşımız cezaevinde ötekileştirilmesin diye uğraşırken hep bu şiarla hareket ettik. Gelecekte de bunun için mücadeleye etmeye devam edeceğiz.

Dün aile (Özek ailesi) ile görüşüldü. Aile bugün sabah vekâlet verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin’in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz. Kadın dayanışması yaşatır.”

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