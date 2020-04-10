İyi Partili Türkkan Berfin Özek'in avukatıyla görüştü: Berfin, bu yasayla asit atan kişinin dışarı çıkacağını düşünerek dilekçe yazmaya mecbur kaldı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan , Berfin Özek’in avukatıyla görüştüğünü söyledi. Türkkan avukatın, ‘Berfin bu yasayla beraber kendi yüzüne asit atan eski erkek arkadaşının dışarı çıkacağını ve kendisine bir daha kötülük yapacağını düşünerek böyle bir dilekçe yazmaya mecbur kaldı’ dediğini söyledi.

Türkkan, Meclis Genel Kurulu’nda infaz kanunu teklifi hakkında konuştu. Mahkemeye dilekçe sunarak yüzüne asit atan Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri çeken Berfin Özek’in avukatı ile görüştüğünü anlatan Türkkan şunları söyledi:

“Berfin kızımızdan bahsetmiştim. Bir dilekçe vermiş hem avukatlarını azletmiş hem de 'Davadan vazgeçiyorum' demiş. Yüze asit atarak işlenen yaralama suçu şikâyete bağlı bir suç değil tabii, o nedenle şikâyetin geri alınmasının davaya bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum, kamu davası devam edecek. Ancak Berfin’i böyle bir dilekçeye yazmaya iten nedenin ne olduğunu merak ettiniz mi? Ben Berfin’in avukatlarıyla konuştum, 'Berfin bu yasayla beraber kendi yüzüne asit atan eski erkek arkadaşının dışarı çıkacağını ve kendisine bir daha kötülük yapacağını düşünerek böyle bir dilekçe yazmaya mecbur kaldı' dediler.”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Berfin Özek’in avukatının, 'Düzenlemeyi destekliyoruz' açıklaması olduğunu söyledi ve “İskenderun Kadın Platformu da 'Canavarca hisle işlenen bu tür durumlardaki ceza artırımının yanındayız' diyor, bunu da yüce Meclis’in bilgisine sunuyorum” dedi.

Duvar'ın aktardığına göre, Akbaşoğlu’nun ardından söz alan Türkkan, “Berfin kızımızın üç avukatı var, bunlardan ikisini azletmiş. Zannediyorum, azlettiği avukatlardan biri de böyle bir demeç vermiş olabilir. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim size: Berfin kızımızın uğradığı bu saldırıdan sonra avukatların da ciddi anlamda savunma konusunda korkuları olduğunu bizatihi belirttiler. Avukatların savunma mekanizması bile, bu adamın çıktıktan sonra kendilerine böyle bir tavırla yaklaşacağından dolayı bir korkuları var” diye konuştu.