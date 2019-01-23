İşkenceyle öldürülen James Bulger'ı anlatan Detainment'ın Oscar adayı olmasına annesinden tepki

James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan Detainment filminin 91. Oscar ödüllerinde En İyi Kısa Film kategorisi adayları arasında yer almasına anne Denise Fergus tepki gösterdi.

İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan Detainment (Alıkoyma), En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterildi. Bulger'ın annesi Denise Fergus, kararın kendisini "Tiksindirdiğini" söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Denise Fergus Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar'a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

Filmde, orijinal resmi belgeler üzerinden, Bulger'ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulaması anlatılıyor.

İrlandalı yönetmen Vincent Lambe daha önce Denise Fergus'tan özür dileyerek filmle ilgili olarak çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini, filminin ona "Üzüntü verebileceğini" itiraf etmişti.

Fergus daha önce Detainment'ın Oscar'a aday gösterilmemesi için Akademi'ye çağrıda bulunmuştu. Dilekçeye 90 binden fazla kişi imza vermişti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ise yaptığı açıklamayla Detainment ekibi dahil Oscar adayı tüm İrlanda vatandaşlarını tebrik etti.