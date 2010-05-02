İşkenceci koca evinde öldürüldü

T24 - Şanlıurfa’da 18 suçtan sabıkası bulunan, iki ay önce de başlık parası karşılığı evlendiği 12 yaşındaki Suriyeli kıza işkence yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Abdülhakim Altınboğa (36), evinde demir çubuk ve tahta sopalarla dövülerek öldürüldü.





Cinayet dün 07.00 sıralarında, Şehitlik Mahallesi 82. Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu, adam yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkası bulunan Altınboğa, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerin saldırısı sonucu evinde dövülerek öldürüldü.



Sabah saatlerinde eve gelen yakınları, evin bahçesinde Altınboğa’nın cesedini bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, cinayetin işlendiği evle karşı karşıya bulunan evin bahçesinde kanlı demir çubuk ve tahta sopa buldu. Daha önce evi kurşunlanan Altınboğa’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





12 yaşındaki kıza işkence



Şanlıurfa’da Şehitlik Polis Merkezi’ne iki ay önce başvuran Suriyeli bir aile, Altınboğa ile 32 bin TL başlık parası karşılığında evlendirdikleri kızları Bedia Amori’nin (12) işkence gördüğünü öne sürerek yardım istemişti. Altınboğa’nın evini basan polis küçük kızı kurtarmıştı. Amori ifadesinde, Altınboğa’nın sürekli içki içtiğini, kendisine zorla esrar içirip porno film izlettirdiğini, karşı koyunca da dövdüğünü söylemişti.



Suriyeli ailenin şikâyeti üzerine mahkemeye çıkarılan Altınboğa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Suriyeli aile de adli işlemlerin ardından kızlarını alıp ülkelerine dönmüştü.







