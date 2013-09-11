İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtı 12 Eylül’ün 33. yıldönümünde açılıyor

Kadıköy Belediyesi’nin, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin katkılarıyla yaptırdığı İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtı, 12 Eylül darbesinin 33. yıldönümünde açılıyor.

12 Mart 1971 de Mit ve Kontrgerilla’nın işkence merkezi olarak kullandığı Zihnipaşa Köşkü’nün önünde bulunan Kuşluk Parkı’nda açılacak olan anıt, ülkemizdeki işkenceye dikkat çekmek, işkence günlerini unutturmamak ve işkence de hayatını kaybedenlere saygı amacıyla yapıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Sungur’un eseri olan 2,5 metrelik anıtta, gözleri bağlı iki erkek ve kadın figürü bulunuyor.

Onlarca aydın işkence gördü

Kamuoyunda Ziverbey Köşkü olarak bilinen Zihnipaşa Köşkü, 12 Mart askeri darbe dönemimde Mit ve kontrgerilla tarafından işkence merkezi olarak kullanılmıştı. Aralarında İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Murat Belge, Talat Turan gibi tanınmış isimlerinde bulunduğu onlarca yazar, aydın ve asker burada sistemli bir şekilde işkenceden geçirilip sorgulandı.

Bir çok kitaba da konu olan Zihnipaşa Köşkü; zamanla yıkıldı, geniş bahçesine site inşa edildi ve yanına kuş yuvalarından dolayı Kuşluk Parkı olarak adlandırılan günümüzdeki park yapıldı.

Kadıköy Belediyesi ve 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri sırasında siyasi görüş ve düşünceleri nedeniyle TSK’dan uzaklaştırılan askerlerin kurduğu Adam-Der’in katkılarıyla gündeme gelen anıtın açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk ile Zihnipaşa Köşkü’nde işkenceye maruz kalan işkence mağdurları ve Adam-Der Başkanı Tuna Atalay ile Adam-Der üyeleri yapacak. Açılış sırasında anıta İşkence Mağdurları anısına çiçek bırakacak olan katılımcılar, köşk ile ilgili anılarını da paylaşacaklar.