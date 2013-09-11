T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtı 12 Eylül’ün 33. yıldönümünde açılıyor

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin katkılarıyla yaptırılan İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtı, yarın Zihnipaşa Köşkü’nde açılıyor

11 Eylül 2013 16:36

Kadıköy Belediyesi’nin,  Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin katkılarıyla yaptırdığı İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtı, 12 Eylül darbesinin 33. yıldönümünde açılıyor.

12 Mart 1971 de Mit ve Kontrgerilla’nın işkence merkezi olarak kullandığı Zihnipaşa Köşkü’nün önünde bulunan Kuşluk Parkı’nda açılacak olan anıt, ülkemizdeki işkenceye dikkat çekmek, işkence günlerini unutturmamak ve işkence de hayatını kaybedenlere saygı amacıyla yapıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Rektörü Prof. Dr. Rahmi Sungur’un eseri olan  2,5 metrelik anıtta, gözleri bağlı iki erkek ve kadın figürü bulunuyor.

 

Onlarca aydın işkence gördü

 

Kamuoyunda Ziverbey Köşkü olarak bilinen Zihnipaşa Köşkü, 12 Mart askeri darbe dönemimde Mit ve kontrgerilla tarafından işkence merkezi olarak kullanılmıştı. Aralarında İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Murat Belge, Talat Turan gibi tanınmış isimlerinde bulunduğu onlarca yazar, aydın ve asker burada sistemli bir şekilde işkenceden geçirilip sorgulandı.

Bir çok kitaba da konu olan Zihnipaşa Köşkü; zamanla yıkıldı, geniş bahçesine site inşa edildi ve yanına kuş yuvalarından dolayı Kuşluk Parkı olarak adlandırılan günümüzdeki  park yapıldı.

Kadıköy Belediyesi ve 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri sırasında siyasi görüş ve düşünceleri nedeniyle  TSK’dan uzaklaştırılan askerlerin kurduğu Adam-Der’in katkılarıyla gündeme gelen anıtın açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk  ile  Zihnipaşa Köşkü’nde işkenceye maruz kalan işkence mağdurları ve Adam-Der  Başkanı Tuna Atalay ile Adam-Der  üyeleri yapacak.  Açılış sırasında anıta İşkence Mağdurları anısına çiçek bırakacak olan katılımcılar, köşk ile ilgili anılarını da paylaşacaklar. 

 

ETİKETLER

İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtıziverbey köşkükadıköy12 martilhan selçukmurat belgehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24