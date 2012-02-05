İskambil tablosuna refor fiyat



T24- Servetini uluslararası alanda siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırmak için kullanan Katar Emiri Şeyh Hamid bin Halifa el-Tani, şimdi de sanata el attı. El Tani, modern sanatın babası olarak bilinen Fransız post-empresyonist ressam Paul Cezanne’ın “İskambil Oynayanlar” isimli yapıtına tam 250 milyon dolar para verdi. Bu rakam şimdiye kadar bir sanat eserine ödenen en yüksek rakam.

Vanity Fair Dergisi’ne göre Katar Kraliyet Ailesi bir süredir ressam Paul Cezanne’ın 1893 tarihli “İskambil Oyuncuları” tablosunun peşindeydi. Bu nedenle ABD’nin en etkin iki sanat simsarını devreye sokarak bir Yunan armatör ailesinin koleksiyonunda bulunan tabloyu satın almaya çalıştı. Geçen yıl Yunan armatör Yorgo Embirikos’un ölümü üzerine El Thani ailesi bir kez daha devreye girdi ve sonunda tabloyu satın aldı.





En pahalı sanat eseri rekoru





El Thani ailesinin tabloya 250 milyon dolar (yaklaşık 440 milyon lira) ödemesinin ardından “İskambil Oyuncuları” en pahalı sanat eseri rekorunu kırmış oldu. Daha önce bu rekor, 2006 yılında 89 milyon Sterlin (yaklaşık 248 milyon lira) ile Jackson Pollock’ın 1948 tarihli No.5 tablosuna aitti.



‘İskambil Oyuncuları’ isimli tablo Paul Cezanne’ın 1893 tarihinde iskambil oynayan işçileri konu alan beş eserinden biri. Post-empresyonist dönemin en önemli eserlerinden sayılan tablodaki insanların hâlâ yaşıyor hissi verdiği söyleniyor.